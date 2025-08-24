Φαμπιάνο: «Πρέπει να βελτιωνόμαστε ως ομάδα»

Ο Φαμπιάνο μίλησε για την νίκη επί του Βόλου και το τέρμα που σημείωσε

Αναλυτικά:

Για τα γκολ που έχει ήδη σημειώσει σε Ελλάδα και Ευρώπη φέτος:

“Είμαι χαρούμενος που μπορώ να βοηθάω στο σκοράρισμα αλλά είμαι πιο χαρούμενος όταν δεν δεχόμαστε γκολ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, γιατί είμαι αμυντικός. Στην Ευρώπη θα θέλαμε όλοι την πρόκριση. Ηρθε η στιγμή να καταλάβουμε πως ήταν μια αποτυχία. Ως ομάδα πρέπει να βελτιωνόμαστε. Κι αν ο καθένας βελτιωθεί ατομικά, αλλά και σαν ομάδα, τότε θα βελτιωθούμε σε πραγματικό επίπεδο”.

Για το πόση ποιότητα διακρίνει πως έχει ο Άρης:

“Εχουμε μεγάλη ποιότητα. Αλλά ξέρουμε πως η ατομική ποιότητα δεν είναι αρκετή από μόνη της. Πρέπει να βελτιωνόμαστε ως ομάδα, τα παιχνίδια μας να είναι καλύτερα. Οταν τα πράγματα δυσκολεύουν και δεν μπορείς να σκοράρεις με την ποιότητα, πρέπει να σκοράρεις ως ομάδα. Να τρέχεις, να μην τα παρατάς, ακόμη και στο τελευταίο λεπτό. Στο παιχνίδι κάποια στιγμή κερδίζεις με την ποιότητα, κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσεις ως ομάδα… Αν ο καθένας ατομικά βελτιώνεται κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, τότε θα βελτιωνόμαστε συλλογικά”.

Για το ότι είναι ο αρχηγός μετά τον Κουέστα:

“Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με τον Χουλιάν, ήταν και παραμένει ένας καλός φίλος. Ξέρω πόσο τον αγαπάει ο κόσμος. Ξέρω πως προσπάθησε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Ως αρχηγός θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, όχι μόνο για την ομάδα, αλλά για τους φιλάθλους μας και τον σύλλογο. Πρέπει όλοι να βελτιωθούμε, είμαι εδώ για να βοηθήσω. Γνωρίζω την ευθύνη μου. Αποτύχαμε στην Ευρώπη, αλλά πιστεύω στην ποιότητα ομάδας. Εχουμε ποιότητα ως ομάδα. Μέρα με την μέρα θα βελτιωθούμε”.