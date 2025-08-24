Άλβαρο: «Η νίκη έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς και τους φιλάθλους μας»

Η τοποθέτηση του Άλβαρο μετά την νίκη επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Ο Άλβαρο τόνισε μετά το τέλος του αγώνα:

«Έχουμε πολλούς καινούργιους παίκτες και πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Η νίκη έχει ιδιαίτερα σημασία για εμάς και τους φιλάθλους μας. Είμαι χαρούμενος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ με τον Άρη, θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Πρέπει να γνωρίσει ο ένας τον άλλο αλλά να βελτιωθούμε και ως ομάδα. Δεν θέλω όμως να μιλήσω για δικαιολογίες. Η νίκη αυτή αφιερωμένη σε εμάς και τους φιλάθλους μας».

Για τον βαθμό ετοιμότητας:

«Προσπαθούμε να προετοιμαζόμαστε όσο γίνεται καλύτεροι, μέρα με την μέρα να βελτιωνόμαστε. Έχουμε ποιότητα στην ομάδα αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίζει μόνο η ποιότητα ρόλο αλλά μέσα από την δουλειά να γίνουμε καλύτεροι»