Άλβαρο: «Η νίκη έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς και τους φιλάθλους μας»

Αναλυτικά όσα ανέφερε:
Ο Άλβαρο τόνισε μετά το τέλος του αγώνα:
«Έχουμε πολλούς καινούργιους παίκτες και πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Η νίκη έχει ιδιαίτερα σημασία για εμάς και τους φιλάθλους μας. Είμαι χαρούμενος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ με τον Άρη, θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Πρέπει να γνωρίσει ο ένας τον άλλο αλλά να βελτιωθούμε και ως ομάδα. Δεν θέλω όμως να μιλήσω για δικαιολογίες. Η νίκη αυτή αφιερωμένη σε εμάς και τους φιλάθλους μας».
Για τον βαθμό ετοιμότητας:
«Προσπαθούμε να προετοιμαζόμαστε όσο γίνεται καλύτεροι, μέρα με την μέρα να βελτιωνόμαστε. Έχουμε ποιότητα στην ομάδα αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίζει μόνο η ποιότητα ρόλο αλλά μέσα από την δουλειά να γίνουμε καλύτεροι»