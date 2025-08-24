Τρίποντη «απόδραση» για τον Ατρόμητο απ΄το Αγρίνιο

Με σκόρερ τους Παλμεζάνο (41΄), Γιουμπιτάνα (81΄) η ψυχωμένη ομάδα του Περιστερίου, «εκτέλεσε» (0-2) τον…φλύαρο Παναιτωλικό και πέτυχε την παρθενική νίκη με το «καλημέρα» του νέου πρωταθλήματος.

Σφιχτό ματς στο πρώτο 45λεπτο, με τις δύο ομάδες να επιδίδονται σε πολλά λάθη στις μεταβιβάσεις της μπάλας με συνέπεια να μην υπάρχει καλός ρυθμός.

Ένα δυνατό σουτ του Μιγκέλ Λουίς στο 15΄ από το ύψος της μεγάλης περιοχής των φιλοξενούμενων, υπήρξε η μοναδική αξιόλογη στιγμή του Παναιτωλικού στο α΄ημίχρονο.

Ο Ατρόμητος σταδιακά άρχισε να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο και λίγο έλειψε να προηγηθεί στο 40΄, όταν ο Σιέλης με κεφαλιά «φλέρταρε» με το αυτογκόλ, ωστόσο ο Τσάβες απέκρουσε την μπάλα που είχε κατεύθυνση προς την εστία.

Κομπίνα και γκολ ο Παλμεζάνο (0-1)

Η ομάδα του Περιστερίου άνοιξε το σκορ στην επόμενη φάση (41΄).

Έπειτα από ωραία κομπίνα, ο Μίχορλ εκτέλεσε κόρνερ και έδωσε στον Κίνι, αυτός ξανά στον Μίχορλ που μπήκε μέσα στην περιοχή, γύρισε την μπάλα στον Παλμεζάνο κι αυτός με ευθύβολο σουτ βρήκε δίχτυα (0-1).

Με το…πόδι στο γκάζι μπήκε ο Παναιτωλικός στο β΄ημίχρονο και με ξεκάθαρο στόχο να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση.

Οι ευκαιρίες του Αγκίρε

Στο 48΄πλασέ του Αγκίρε από πλεονεκτική θέση απέκρουσε σωτήρια με το κεφάλι ο Μανσούρ και κράτησε ανέπαφη την εστία των φιλοξενούμενων.

Νέα χαμένη ευκαιρία – με τους ίδιους πρωταγωνιστές - για τους Αγρινιώτες στο 50΄. Ο Μίχαλακ έφυγε στο χώρο και γύρισε στον Αγκίρε που πλάσαρε, με τον Μανσούρ να βάζει νέο «στόπ» αυτή τη φορά με κόντρα.

Πρώτη απειλή (στο β΄ημίχρονο) για τον Ατρόμητο στο 65΄με δυνατό σουτ του Τζοβάρα μέσα από την περιοχή που έβαλε την κόντρα ο Σιέλης κι έδιωξε.

Τεράστια ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να ζευγαρώσουν τα τέρματά τους στο 73΄. Ο Μίχορλ έβγαλε τον Γιουμπιτάνα σε θέση τετ α τετ ωστόσο το πλασέ ήταν άστοχο.

Γκολ ο Γιουμπιτάνα (0-2) και...τίτλοι τέλους!

Ο Γιουμπιτάνα πήρε το αίμα του πίσω για την προσωπική χαμένη ευκαιρία στο 81΄.

Έπειτα από κόντρα μέσα στην περιοχή ο Βέλγος επιθετικός του Ατρόμητου έγινε αποδέκτης της μπάλας και με πλασέ νίκησε τον Τσάβες...κλειδώνοντας την πρώτη νίκη των φιλοξενούμενων στη νέα κούρσα της Super League.

Δίκαιη επικράτησε για τον Ατρόμητο που υπήρξε όσο αποτελεσματικός έπρεπε στην επίθεση, σε αντίθεση με τον Παναιτωλικό που τόσο στο καλό του διάστημα στο β΄ημίχρονο, όσο και γενικότερα υπήρξε...φλύαρος, χωρίς εμπνεύσεις και καθαρό μυαλό.

Ο διαιτητής Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Λουίς, Παλμεζάνο, Οζέγκοβιτς.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος (62΄Ματσάν), Κόζιτς, Ράδος (46΄Μίχαλακ), Λουίς (84΄Κουντούρης), Μανρίκε, Εστέμπαν (72΄Μπελεβώνης), Αγκίρε (62΄Άλεξιτς).



ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Ουεντραόγκο, Μίχορλ (79΄Μουντές), Μπάκου, Τζοβάρας (69΄Γιουμπιτάνα), Παλμεζάνο (62΄Τσιγγάρας), Οζέγκοβιτς (79΄Φαν Βέερτ).