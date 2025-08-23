Μεντιλίμπαρ: «Έπρεπε να βάλω βασικό τον Γιαζίτσι, μπορούσε να λήξει 0-0»

Τα όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη δύσκολη νίκη με 2-0 επί του Asteras Aktor, στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Πως αισθάνεται ένας προπονητής όταν οι αλλαγές που έχει κάνει αλλάζουν όλη την εικόνα ενός ματς;

«Το βλέπω αλλιώς εγώ, ότι θα έπρεπε να είχα βάλει από την αρχή του αγώνα τον Γιαζίτσι».

Και πως αισθάνεστε που ο παίκτης αυτός που άλλαξε το ματς είναι ο Γιαζίτζι ο οποίος πέρσι στην Τρίπολη είχε τραυματιστεί;

«Είναι αλήθεια. Tραυματίστηκε στο γήπεδο του Asteras στην Τρίπολη, στην πρώτη του συμμετοχή και έμεινε για εννέα μήνες εκτός. Τώρα έδειξε τι πραγματικά παίκτης είναι, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να ανοίξει το παιχνίδι απέναντι σε έναν τέτοιον αντίπαλο».

Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι, ευκαιρίες, αλλά δεν έμπαινε το γκολ. Σάς ήρθε το περσινό ματς στο μυαλό; Έχετε στο μυαλό σας κάτι το διαφορετικό για παρόμοιους αγώνες;

«Δε θα είναι καθόλου εύκολο όταν παίζουμε με τέτοιες ομάδες που έχουν καλή και κλειστή άμυνα, δεν είναι εύκολο να τις αντιμετωπίσεις. Παίζουν με έντεκα ποδοσφαιριστές πίσω και αμύνονται καλά. Βρέθηκε τώρα η λύση με το γκολ του Γιαζίτζι και για αυτό είμαστε χαμογελαστοί, αλλά θα μπορούσε να είχε τελειώσει 0-0 και να είχαμε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Πρέπει πάντα να βρίσκουμε τον τρόπο να κερδίζουμε τους αγώνες αυτούς».