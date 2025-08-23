Οι Ρώσοι μιλούν για συμφωνία ΑΕΚ-Μπαρίνοφ, τα δεδομένα της υπόθεσης και οι άλλες λύσεις που βλέπει η Ένωση για τον άξονα

Ένα βήμα παραπέρα πάνε την υπόθεση ΑΕΚ-Μπαρίνοφ στη Ρωσία καθώς μιλούν για συμφωνία του παίκτη με την Ένωση.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός ρεπόρτερ Αντρέι Πανκόφ επισημαίνει πως ο 28χρονος μέσος έχει δώσει τα χέρια με την Ένωση και έχει μιλήσει και με τον Μάρκο Νίκολιτς. Η περίπτωση του Μπαρίνοφ όντως απασχόλησε τον Δικέφαλο έντονα και υπήρξε μεγάλη προσπάθεια να τον αποκτήσει ωστόσο η υπόθεση δεν φαίνεται να προχώρησε.

Με αποτέλεσμα η ομάδα να στραφεί σε άλλες λύσεις για τον άξονα. Προφανώς αν μπορέσει με κάποιον τρόπο να ξεμπλοκάρει η περίπτωση του Μπαρίνοφ δεν αποκλείεται η ΑΕΚ να επανέλθει. Ομως για την ώρα οι κιτρινόμαυροι, προχωρούν άλλες περιπτώσεις για τον άξονα. Εκεί όπου ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ζητήσει να έρθει ένα εξάρι διαφοράς για να υπάρξει αναβάθμιση. Η ΑΕΚ κοιτάζει παίκτες υψηλού επιπέδου όπως ο Μπαρίνοφ αλλά και ο Αλ Μουσράτι που επίσης ήταν στην κιτρινόμαυρη ατζέντα και μένει να δουμε την τελική επιλογή του Δικεφάλου για μια θέση που δεδομένα πονάει και θέλει ενίσχυση...

Το δημοσίευμα των Ρώσων για Μπαρίνοφ: Ο Μπαρίνοφ συμφώνησε με την ΑΕΚ. Έχει ήδη μιλήσει με τον προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Η Λόκο απέρριψε προφορική προσφορά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς απαιτεί περίπου 4 εκατ. ευρώ Οι Έλληνες δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στις διαπραγματεύσεις, αλλά σκέφτονται να το κάνουν μετά τον επαναληπτικό αγώνα με την Άντερλεχτ.