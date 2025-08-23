Πρεμιέρα με κάζο η Μίλαν, νίκη η Ρόμα (vids)

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το πρωτάθλημα η Μίλαν, που έχασε στο San Siro από τη νεοφώτιστη, Κρεμονέζε (1-2). Με το δεξί η Ρόμα, 1-0 την Μπολόνια.

Η Κρεμονέζε δεν είχε ούτε βαθμό σε 8 πρεμιέρες στην Serie A, όμως αυτή η παράδοση έσπασε κόντρα στην Μίλαν. Οι νεοφώτιστοι πέρασαν με νίκη από το San Siro (1-2) υποχρεώνοντας τους Rossoneri του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι σε γκρίνια από την πρώτη αγωνιστική.

Στο 28’ η άμυνα της Μίλαν δεν υπήρχε και ο Μπασκιρότο έπειτα από σέντρα από αριστερά έκανε με κεφαλιά το 0-1. Αυτό έμεινε μέχρι το 45’ όταν ο Πάβλοβιτς επίσης με κεφαλιά μετά από σέντρα του Εστουπινιάν ισοφάρισε (1-1).

Στο δεύτερο μέρος η Μίλαν μπήκε πιο δυνατά, σταθεροποίησε το ματς στο αντίπαλο μισό και έκανε σερί τελικές, όμως δεν ήταν η βραδιά της. Στην πρώτη φάση της Κρεμονέζε, στο 61’ ο Μπονατσόλι έκανε αδιανότητο ψαλίδι με το αριστερό στέλνοντας την μπάλα στη γωνία. Το 1-2 έμεινε μέχρι το φινάλε αφού οι παίκτες του Αλέγκρι πίεσαν αλλά δεν βρήκαν ποτέ τη στιγμή τους.

Πολύ καλύτερα ξεκίνησε ο Τζανπιέρο Γκασπερίνι τη θητεία του στην Ρόμα, αφού έκαμψε την αντίσταση της Μπολόνια στο Olimpico με 1-0. Το μοναδικό γκολ της συνάντησης στην Αιώνια Πολη για τους Giallorossi πέτυχε στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Γουέσλεϊ με κοντινό πλασέ έπειτα από λάθος στην άμυνα.