Ασίστ Μίχορλ, άψογη εκτέλεση Παλμεζάνο και 0-1 ο Ατρόμητος στο Αγρίνιο (vid)

STOIXIMAN SUPER LEAGUE

Ασίστ Μίχορλ, άψογη εκτέλεση Παλμεζάνο και 0-1 ο Ατρόμητος στο Αγρίνιο

23-08-2025 22:59

Ατρόμητος
Παναιτωλικός

Μετά από μια εκτέλεση κόρνερ, ο Μίχορλ πήρε την μπάλα στα πόδια του, έστρωσε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι για τον Παλμεζάνο και εκείνος την έστειλε στα δίχτυα με ένα όμορφο αριστερό πλασέ.