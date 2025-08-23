MENU
Ασίστ Μίχορλ, άψογη εκτέλεση Παλμεζάνο και 0-1 ο Ατρόμητος στο Αγρίνιο (vid)

Ποδόσφαιρο
Μετά από μια εκτέλεση κόρνερ, ο Μίχορλ πήρε την μπάλα στα πόδια του, έστρωσε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι για τον Παλμεζάνο και εκείνος την έστειλε στα δίχτυα με ένα όμορφο αριστερό πλασέ.
