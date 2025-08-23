Μετά την ήττα από την Εσπανιόλ στην πρεμιέρα, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχασε και άλλους βαθμούς, αφού η Έλτσε της απέσπασε το ισόπαλο αποτέλεσμα με 1-1 στην 2η αγωνιστική.

Η ίσως απρόσμενη ήττα της πρεμιέρας από την Εσπανιόλ, φαίνεται πως έχει επηρεάσει αρκετά την ομάδα του Σιμεόνε, με την Έλτσε να το εκμεταλλεύεται και της παίρνει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο αγώνας

Νωρίς άνοιξε το σκορ η Ατλέτικο στον αγώνα, αφού μόλις στο 8', βρήκε δίχτυα με τον Σολρλόθ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έπειτα από την συστημένη μπαλιά του Χάνκο από τον χώρο του κέντρου.

Ωστόσο η Έλτσε δεν έμεινε άπραγη και επτά λεπτά αργότερα, ξέρανε την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε. Μετά από μια αντεπίθεση, ο Ροντρίγκεζ έδωσε την μπάλα στο Μιρ και εκείνος με ένα όμορφο αριστερό πλασέ, έστειλε την μπάλα στο τέρμα με τον Όμπλακ να μην μπορεί να αντιδράσει.

Η Ατλέτικο πάλεψε να βρει ένα γρήγορο γκολ που θα την έδινε ξανά το προβάδισμα, όμως η Έλτσε είχε στήσει σωστά την άμυνά της και το πρώτο ημίχρονο έληξε με το 1-1.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο το σύνολο του «Τσόλο», είχε συντριπτική κατοχή της μπάλας, επιχειρώντας μάλιστα 10 σουτ, μετά τα τέσσερα εξ αυτών να βρίσκουν στο τείχος του Ντιτούρο που δεν δεχόταν να αφήσει την μπάλα να μπει στα δίχτυα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να μοιραστούν γκολ και βαθμούς, με την Ατλέτικο να κάνει δεύτερο σερί στραβοπάτημα από νωρίς στη σεζόν, μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Εσπανιόλ.