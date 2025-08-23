Μπήκε ως αλλαγή ο Ζαφείρης πριν το ταξίδι στην Θεσσαλονίκη

Ο 22χρονος χαφ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, ωστόσο κατέγραψε 20λεπτη συμμετοχή στη νίκη της Σλάβια επί της Παρντούριτσε με 3-1

Ο Χρήστος Ζαφείρης δεν βρέθηκε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στις βασικές επιλογές του Γίντριχ Τρπισόφσκι, με τις αντιδράσεις στα social media από τους οπαδούς της Σλάβια -που ζητούσαν την άμεση αποχώρηση του Έλληνα χαφ- να μην μεταφράζονται σε γιούχα στο γήπεδο.

Ο 22χρονος χαφ, μάλιστα στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, καταγράφοντας 20λεπτη συμμετοχή, προτού ταξιδέψει την Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, που θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Για την ιστορία, η Σλάβια επικράτησε της Παρντούριτσε με 3-1 έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάν Μπόριλ που είχε ασίστ και γκολ, «σφραγίζοντας» με αυτόν τον τρόπο το τρίποντο για την ομάδα του, με τον Κουσέι να διαμορφώνει στις καθυστερήσεις το τελικό 3-1.