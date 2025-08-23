Κριτική παικτών Άρη: Άρεσαν όλοι - Ευχάριστη έκπληξη ο Γιένσεν

Η κριτική των παικτών του Άρη μετά την πρεμιέρα απέναντι στον ΝΠΣ Βόλος

Μάικιτς 7: Σταθερός και χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος. Είχε την επέμβαση στο σουτ του λάμπρου στο ημίωρο.Κράτησε τον Άρη όρθιο και στο δεύτερο μέρος.

Μεντίλ 6: Προβληματικός στο πρώτο ημίχρονο, με άτσαλες μεταβιβάσεις και κοντρόλ.

Τεχέρο 8: Ο πιο σταθερός και εκφραστικός του Άρη στο πρώτο μέρος. Τόσο ανασταλτικά, όσο και δημιουργικά.

Φαμπιάνο 7: Δεν έχει ούτε φέτος κανένα πρόβλημα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν αλάνθαστος

Άλβαρο 7: Δείχνει συνεχώς πως θα καθιερωθεί ως βασικός φέτος. Άνοιξε το σκορ για τον Άρη και δείχνει επικίνδυνος στην αντίπαλη περιοχή.

Μόντσου 7: Αθόρυβη δουλειά από τον Ισπανό, που αποτελεί το κομπιουτερ του Άρη στα χαφ

Ράτσιτς 8: Ήταν παντού. Φαίνεται πως η εμπιστοσύνη και η υπομονή που του έδειξαν οι άνθρωποι του Άρη δεν πήγε άδικα. Εξαιρετικός και ουσιώδης στις επεμβάσεις και προωθήσεις του.

Γιένσεν 7: Η ευχάριστη έκπληξη για τον Άρη στο σημερινό ματς. ΠΟλύ θετικός και ανεβασμένος.

Μορόν 7: Κάνει πάντα όσα χρειάζονται και προσπαθεί να δίνει το έξτρα στην επίθεση, παλεύοντας πολλές φορές μόνος.

Πέρεθ 7: Χρειάζεται να βελτιώσει πολύ τις τελικές επιλογές του. Όρεξη και ταλέντο έχει μπόλικα.

Ντιαντί 6: Παρόμοια κατάσταση με τον Πέρεθ. Του λείπει το καθαρό μυαλό και η τελική προσπάθεια

Αναπληρωματικοί:

Γιαννιώτας 7: Δίνει ψυχή και ένταση στον Άρη με την είσοδο του...

Μισεουί: Δεν πήρε πολλές μπαλιές και δεν μπορεί να κριθεί εύκολα

Φρίντεκ 7: Διεκδικεί πλέον θέση στην 11άδα. Ο Τσέχος είναι το μυαλό του Άρη από την αριστερή πλευρά.

Καντεβέρε : Έπαιξε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.