Κριτική παικτών Άρη: Άρεσαν όλοι - Ευχάριστη έκπληξη ο Γιένσεν

Μάικιτς 7: Σταθερός και χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος. Είχε την επέμβαση στο σουτ του λάμπρου στο ημίωρο.Κράτησε τον Άρη όρθιο και στο δεύτερο μέρος.
Μεντίλ 6: Προβληματικός στο πρώτο ημίχρονο, με άτσαλες μεταβιβάσεις και κοντρόλ.
Τεχέρο 8: Ο πιο σταθερός και εκφραστικός του Άρη στο πρώτο μέρος. Τόσο ανασταλτικά, όσο και δημιουργικά.
Φαμπιάνο 7: Δεν έχει ούτε φέτος κανένα πρόβλημα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν αλάνθαστος
Άλβαρο 7: Δείχνει συνεχώς πως θα καθιερωθεί ως βασικός φέτος. Άνοιξε το σκορ για τον Άρη και δείχνει επικίνδυνος στην αντίπαλη περιοχή.
Μόντσου 7: Αθόρυβη δουλειά από τον Ισπανό, που αποτελεί το κομπιουτερ του Άρη στα χαφ
Ράτσιτς 8: Ήταν παντού. Φαίνεται πως η εμπιστοσύνη και η υπομονή που του έδειξαν οι άνθρωποι του Άρη δεν πήγε άδικα. Εξαιρετικός και ουσιώδης στις επεμβάσεις και προωθήσεις του.
Γιένσεν 7: Η ευχάριστη έκπληξη για τον Άρη στο σημερινό ματς. ΠΟλύ θετικός και ανεβασμένος.
Μορόν 7: Κάνει πάντα όσα χρειάζονται και προσπαθεί να δίνει το έξτρα στην επίθεση, παλεύοντας πολλές φορές μόνος.
Πέρεθ 7: Χρειάζεται να βελτιώσει πολύ τις τελικές επιλογές του. Όρεξη και ταλέντο έχει μπόλικα.
Ντιαντί 6: Παρόμοια κατάσταση με τον Πέρεθ. Του λείπει το καθαρό μυαλό και η τελική προσπάθεια
Αναπληρωματικοί:
Γιαννιώτας 7: Δίνει ψυχή και ένταση στον Άρη με την είσοδο του...
Μισεουί: Δεν πήρε πολλές μπαλιές και δεν μπορεί να κριθεί εύκολα
Φρίντεκ 7: Διεκδικεί πλέον θέση στην 11άδα. Ο Τσέχος είναι το μυαλό του Άρη από την αριστερή πλευρά.
Καντεβέρε : Έπαιξε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.