Παντελίδης: «Συγχαρητήρια στις παίκτες μου - Έχει άλλη ποιότητα ο αντίπαλος»

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό και στάθηκε στην καλή παρουσία που είχαν οι παίκτες του στον αγωνιστικό χώρο.

Ακόμη, ο Σάββας Παντελίδης τόνισε πως η απουσία κόσμου στο γήπεδο βοήθησε αρκετά τον Αστέρα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έδωσε τα εύσημα στον αντίπαλο για την ποιότητα.

Οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού

«Η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιεστική για εμάς. Νομίζω η έλλειψη του κόσμου μας βοήθησε στο να παίζουμε πιο συγκεντρωμένοι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν θαρραλέοι, αλλά με έναν τέτοιο αντίπαλο και αυτή την ποιότητα, φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου και θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι».