Μεντιλίμπαρ: «Μας δυσκόλεψε ξανά ο Αστέρας - Ανεκτίμητης αξίας το γκολ του Γιαζιτσί»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε αμέσως μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα του Ολυμπιακού εναντίον του Αστέρα Τρίπολης και στάθηκε στο πόσο δυσκόλεψε την ομάδα του ο αντίπαλος.

Ακόμη ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αναφέρθηκε στην κλάση του Γιαζιτσί και στο πώς άνοιξε τον δρόμο για ένα δεύτερο γκολ.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

«Είναι αυτό που είπαμε πριν τον αγώνα. Ο αντίπαλος ήταν όπως αναμέναμε. Ο Αστέρας μας δυσκόλεψε και πέρσι και το έκανε και τώρα. Ήταν η μοναδική ομάδα την οποία δεν καταφέραμε να νικήσουμε πέρυσι και απόψε αποδείχτηκε ακόμη μία φορά το γιατί. Ο Αστέρας είναι μία ομάδα πολύ καλά οργανωμένη και πολύ καλά στημένη στην άμυνα. Και σήμερα μας έβαλαν δύσκολα.

Στο τέλος αφού επιμείναμε, γιατί έτσι έπρεπε, ήρθε το πολύ ωραίο γκολ από τον Γιαζιτσί. Ήταν τόσο όμορφο που και ο αντίπαλος δεν κατάφερε να κάνει την απόκρουση».

Για το ένα πρόλαβε να πει κάτι στον Γιαζιτσί όταν πέτυχε το γκολ

«Δεν έχω προλάβει να του μιλήσω. Μόνο τον χτύπησα στην πλάτη. Είναι το προσόν του παίκτη τέτοιο και το πώς εκτελεί. Έβαλε ένα γκολ ανεκτίμητης αξίας και άνοιξε το δρόμο για το δεύτερο γκολ που πετύχαμε»