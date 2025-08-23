Με Πέλκα και Τάισον στην πρεμιέρα ο ΠΑΟΚ!

Δύο σημαντικές επιστροφές μετράει ο Ραζβάν Λουτσέσκου καθώς τόσο ο Πέλκας όσο και ο Τάισον τέθηκαν στη διάθεση του για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΛ - Εκτός ο Σορετίρε.

Τόσο ο Δημήτρης Πέλκας όσο και ο Τάισον προπονήθηκαν με το υπόλοιπο γκρουπ και βρίσκονται κανονικά στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου, σε αντίθεση με τον Σόλα Σορετίρε, ο οποίος παρότι έδωσε το «παρών» στην προπόνηση δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για την πρεμιέρα.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

Το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου ολοκλήρωσε την διήμερη προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ, με μοναδικό στόχο τους πρώτους τρεις βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 2025-26.

Η τελευταία πρόβα της ομάδας στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα του Σαββάτου(23.08) περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου επέλεξε τους εξής παίκτες για τη μάχη με την ΑΕΛ: Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Θυμιάνης , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Πέλκας , Τάισον , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Χατσίδης , Τσάλοφ , Γιακουμάκης , Μύθου .