Με μικρές εκπλήξεις οι ενδεκάδες στο Παναιτωλικός - Ατρόμητος

Το τελευταίο παιχνίδι του σαββατιάτικου προγράμματος της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League διεξάγεται στο Αγρίνιο, εκεί όπου ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 22:00.
Οι δύο ομάδες μπαίνουν στη μάχη του νέου πρωταθλήματος με στόχο ένα θετικό ξεκίνημα, με τις δύο ενδεκάδες να γίνονται γνωστές.
Μικρή έκπληξη είναι η απουσία των Φαν Βέερτ, Καραμάνη και Μουντέ από το βασικό σχήμα την Περιστεριωτών.
Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού:
Τσάβες,Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Κόζιτς, Ράντος, Λουίς, Μανρίκε, Εστέμπαν, Αγκίρε
Στον πάγκο βρίσκονται: Παρδαλός, Μάνος, Γκαρσία, Κοντούρης, Μπελεβώνης, Ματάν, Ζίβκοβιτς, Άλεξιτς, Κακιώνης, Αγαπάκης, Μίχαλακ, Νικολάου.
Η ενδεκάδα του Ατρομήτου:
Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Ουεντραόγκο, Μίχορλ, Μπάκου, Τζοβάρας, Παλμεζάνο , Οζέγκοβιτς
Στον πάγκο οι: Κοσέλεφ, Αθανασίου, Μουντές, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.