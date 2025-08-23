Με μικρές εκπλήξεις οι ενδεκάδες στο Παναιτωλικός - Ατρόμητος

Λίγο πριν από τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών, Γιάννη Πετράκη και Λεωνίδα Βόκολου.

Το τελευταίο παιχνίδι του σαββατιάτικου προγράμματος της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League διεξάγεται στο Αγρίνιο, εκεί όπου ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 22:00.

Οι δύο ομάδες μπαίνουν στη μάχη του νέου πρωταθλήματος με στόχο ένα θετικό ξεκίνημα, με τις δύο ενδεκάδες να γίνονται γνωστές.

Μικρή έκπληξη είναι η απουσία των Φαν Βέερτ, Καραμάνη και Μουντέ από το βασικό σχήμα την Περιστεριωτών.

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού:

Τσάβες,Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Κόζιτς, Ράντος, Λουίς, Μανρίκε, Εστέμπαν, Αγκίρε

Στον πάγκο βρίσκονται: Παρδαλός, Μάνος, Γκαρσία, Κοντούρης, Μπελεβώνης, Ματάν, Ζίβκοβιτς, Άλεξιτς, Κακιώνης, Αγαπάκης, Μίχαλακ, Νικολάου.

Η ενδεκάδα του Ατρομήτου:

Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Ουεντραόγκο, Μίχορλ, Μπάκου, Τζοβάρας, Παλμεζάνο , Οζέγκοβιτς

Στον πάγκο οι: Κοσέλεφ, Αθανασίου, Μουντές, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.