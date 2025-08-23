«Πρόταση 2 εκατ. ευρώ της ΑΕΚ για Μπαρίνοφ - Την απέρριψε η Λοκομοτίβ» (pic)

Την ΑΕΚ με τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ συνδέουν στη Ρωσία και αποκαλύπτουν πρόταση της Ένωσης στην Λοκομοτίβ Μόσχας!

Όπως τονίζεται, οι κιτρινόμαυροι προσέφεραν δυο εκατ. ευρώ για τον 26χρονο μέσο και αρχηγό της Λόκο, αλλά η ομάδα του τα απέρριψε, καθώς θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της. Σημειώνεται παράλληλα πάντως πως οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να αρχίσουν εκ νέου, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν είναι αντίθετος στη μεταγραφή και θα μπορούσε να πάρει ένα συμβόλαιο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως συν μπόνους στην ΑΕΚ.

Ο Μπαρίνοφ είναι παιδί της Λοκομοτίβ Μόσχας. Φορά την φανέλα της από το 2012 έχει καταγράψει 257 συμμετοχές με δέκα τέρματα και 23 ασίστ.