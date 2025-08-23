«Πρόταση 2 εκατ. ευρώ της ΑΕΚ για Μπαρίνοφ - Την απέρριψε η Λοκομοτίβ» (pic)

Όπως τονίζεται, οι κιτρινόμαυροι προσέφεραν δυο εκατ. ευρώ για τον 26χρονο μέσο και αρχηγό της Λόκο, αλλά η ομάδα του τα απέρριψε, καθώς θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της. Σημειώνεται παράλληλα πάντως πως οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να αρχίσουν εκ νέου, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν είναι αντίθετος στη μεταγραφή και θα μπορούσε να πάρει ένα συμβόλαιο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως συν μπόνους στην ΑΕΚ.
Ο Μπαρίνοφ είναι παιδί της Λοκομοτίβ Μόσχας. Φορά την φανέλα της από το 2012 έχει καταγράψει 257 συμμετοχές με δέκα τέρματα και 23 ασίστ.
AEK offered €2m for Barinov but Loko categorically rejected the offer as they want to keep their leader— RPL Sky (@RPLNews_eng) August 23, 2025
Parties may resume extension talks
Loko's captain wasn't against the transfer & could have earned €1,5m/year + bonuses in Athens
(@daiudarit) pic.twitter.com/DlqXzWaVL1