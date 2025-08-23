Ο Γιόκερες πέτυχε τα πρώτα του δύο γκολ και η Άρσεναλ διέλυσε την Λιντς (5-0) κάνοντας το 2x2 στην Premier League. Δύο γκολ και ο Τίμπερ.

Έκανε τη δουλειά με την Λιντς στο Emirates η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα με 5-0 και άρχισε το πρωτάθλημα με 6 βαθμούς και 2 clean-sheet σε 2 αγώνες. Τα πρώτα του γκολ με τους Gunners πέτυχε ο Βίκτορ Γιόκερες, ακόμα δύο έβαλε ο Τίμπερ.

Η Λιντς εμφανίστηκε δυνατή στο Λονδίνο, είχε τρεξίματα και έκλεισε τους χώρους περιορίζοντας επιθετικά την Άρσεναλ. Στο 16’ ο Γιόκερες δεν έκανε καλά το πλασέ πέφτοντας και στο 20’ με το ένα χέρι ο Ράγια έβγαλε την κεφαλιά-τούβλο του Στρούικ. Το ημίχρονο δεν είχε πολλές «καθαρές» φάσεις, όμως η ομάδα του Αρτέτα [έχασε τον Όντεγκααρντ με τραυματισμό] βρήκε τον τρόπο να κάνει τη δουλειά. Στο 34’ από κόρνερ του Ράις, ο Τίμπερ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ και στο 45+1’ ο Ολλανδός μπακ έδωσε στον Σάκα και εκείνος με τρομερό τελείωμα με το δεξί έγραψε το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι. Το αντίθετο ακριβώς έκανε ο Γιόκερες στο 48’ που έφυγε από αριστερά και αφού απέφυγε 2-3 αντιπάλους με δυνατό δεξί βρήκε τη γωνία για το 3-0. Στο 56’ ο Τίμπερ έπειτα από κόρνερ και φάση διαρκείας ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με το δεύτερο τέρμα του και το τελικό 5-0 διαμόρφωσε στο 93’ ο Γιόκερες από τη βούλα του πέναλτι.