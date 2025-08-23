ΠΑΟΚ: Στον πάγκο της Σλάβια για δεύτερη σερί αγωνιστική ο Ζαφείρης! (pic)

Ο Χρήστος Ζαφείρης ξεκινά για δεύτερο σερί παιχνίδι ως αναπληρωματικός για την Σλάβια Πράγας, με τον Γίντριχ Τρπισόφσκι να τον αφήνει στον πάγκο για την αναμέτρηση με την Παρντούμπιτσε!

Ο Χρήστος Ζαφείρης αναμένεται να αποτελέσει ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα (25/8) είναι προγραμαμτισμένη η άφιξή του στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ρεπορτάζ το οποίο επιβεβαιώθηκε και δια στόματος του προέδρου της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντίκ, κάνει λόγο πως ο Έλληνας διεθνής χάφ θα γίνει ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου από την πρώτη Γενάρη, μιας και επιθυμία των Τσέχων είναι να τον έχουν στην διάθεσή τους για τα παιχνίδια της League Phase του Champions League.

Αυτή η είδηση δεν επιβεβαιώνεται από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ενώ το γεγονός ότι για δεύτερη σερί αγωνιστική δεν ξεκινά βασικός με την ομάδα του, κάτι που συμβαίνει από σπάνια έως ποτέ, είναι άξιο περιέργειας.

Δείτε την ενδεκάδα της Σλάβια στο ματς με την Παρντούμπιτσε που ξεκινά στις 21:00: