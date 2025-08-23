Στο Φάληρο για το Ολυμπιακός - ASTERAS AKTOR ο Γιοβάνοβιτς

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, βρίσκεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ASTERA AKTOR.

Ο προπονητής της Εθνικής μας ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, βρίσκεται στις εξέδρες του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την δυνατή αναμέτρηση των Πειραιωτών κόντρα στους Αρκάδες. Φυσικά, θα αξιολογήσει και τους διεθνείς ποδοσφαιριστές, αλλά και τους νεαρότερους έτσι ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή αποστολή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.