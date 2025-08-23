Χορταστική ισοπαλία για Χαρτς και Μάδεργουελ - Χωρίς προβλήματα συνεχίζει η Σέλτικ

Με πολλά γκολ, χορταστικό θέαμα και αμφίρροπες μονομαχίες συνεχίστηκε το πρωτάθλημα στην Σκωτία.

Σε μια αναμέτρηση γεμάτη συγκινήσεις στο Εδιμβούργο, η Χαρτς κατάφερε να σώσει την παρτίδα απέναντι στη Μάδεργουελ, φτάνοντας σε ένα εντυπωσιακό 3-3. Η ομάδα του Εδιμβούργου φαινόταν να χάνει για πρώτη φορά φέτος, καθώς οι φιλοξενούμενοι προηγούνταν με 3-0 μέσα σε 21 λεπτά, χάρη στα γκολ των Σλέτερι, Μάσβανις και Λονγκέλο.

Η αντεπίθεση της Χαρτς ξεκίνησε στο 65’ με το πρώτο γκολ του Μάιλν, ενώ ο Μπράγκα μείωσε στο 74’ και ο ίδιος ολοκλήρωσε την επική ανατροπή με το ισοφαριστικό γκολ στο 83’. Το ματς επιβεβαίωσε την έντονη μάχη για την κορυφή της σκωτσέζικης Championship και απέδειξε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Στην κορυφή παραμένει η Σέλτικ, η οποία δεν αντιμετώπισε προβλήματα κόντρα στη Λίβινγκστον, επικρατώντας 3-0 με δύο τέρματα του Νίγκρεν και ένα του Κένι, διατηρώντας το απόλυτο των νικών της.

Αποτελέσματα 3ης αγωνιστικής:

Κιλμάρνοκ – Νταντί 0-0

Σέλτικ – Λίβινγκστον 3-0

Χαρτς – Μάδεργουελ 3-3

Νταντί – Άμπερντιν (Αναβολή)

Φόλκερκ – Χιμπέρνιαν (Αναβολή)

Επόμενη αγωνιστική (4η):

Σάββατο 30/8: Λίβινγκστον – Χαρτς, Μάδεργουελ – Κιλμάρνοκ

Κυριακή 31/8: Ρέιντζερς – Σέλτικ, Νταντί – Νταντί Γιουνάιτεντ, Άμπερντιν – Φόλκερκ, Χιμπέρνιαν – Σεντ Μίρεν