«Λευκός καπνός» στο Λονδίνο: Στην Άρσεναλ ο Έζε

Δεν είναι ψέματα, το σήριαλ έλαβε τέλος και ο Εμπερέτσι Έζε είναι παίκτης της Άρσεναλ, καθώς ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τον νέο του σύλλογο.

Ο 27χρονος διεθνής Άγγλος θα φορέσει ξανά το χρώματα της Άρσεναλ μετά από πολλά χρόνια, καθώς ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες την Κανονιέρηδων.

Η ανακοίνωση της Άρσεναλ

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την υπογραφή μακροχρόνιου συμβολαίου με τον Εμπερέτσι Εζε.

Ο 27χρονος διεθνής Άγγλος επιστρέφει στο βόρειο Λονδίνο, όπου ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι στην ακαδημία μας, πριν αναδειχθεί ως ένας από τους πιο δυναμικούς επιθετικούς ταλέντους της Premier League.

Αφού εντάχθηκε στην Queens Park Rangers το 2016, ο Εζε έκανε το μεγάλο του βήμα την περίοδο 2019/20, όταν ψηφίστηκε Παίκτης της Χρονιάς για την QPR, προτού μετακινηθεί στην Premier League με την Κρίσταλ Πάλας το 2020. Κατά την πενταετή παρουσία του στο Selhurst Park, μέτρησε περισσότερες από 150 συμμετοχές, με την κορυφαία στιγμή του να έρχεται τον Μάιο, όταν σημείωσε το νικητήριο γκολ στον ιστορικό τελικό του FA Cup κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Εζε εκπροσώπησε την Αγγλία σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες πριν κάνει το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα το 2023. Έκτοτε μετρά 11 συμμετοχές και ήταν μέλος της αποστολής για το Euro 2024. Τον Μάρτιο σημείωσε το πρώτο του γκολ με την εθνική σε νίκη 3-0 επί της Λετονίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Διευθυντής Αθλητικών Υποθέσεων, Andrea Berta, δήλωσε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την απόκτηση του Εζε στην Άρσεναλ. Ο Εζε είναι ένα δημιουργικό και εκρηκτικό ταλέντο με τεράστια τεχνική ποιότητα – ένας παίκτης που ξεχωρίζει στα μεγάλα παιχνίδια, ενώ η εμπειρία του σε διεθνές επίπεδο με την Αγγλία αναδεικνύει τόσο την ποιότητα όσο και τον χαρακτήρα του.

Έγινε εξαιρετική συνεργασία σε όλη την ομάδα για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή και είμαστε βέβαιοι ότι ο Εζε θα αποτελέσει σημαντική προσθήκη στο ρόστερ μας καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε για την επιτυχία.»

Ο προπονητής Mikel Arteta πρόσθεσε:

«Είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι που φέρνουμε τον Εζε στην Άρσεναλ. Είναι ένας δυνατός και συναρπαστικός παίκτης που θα προσδώσει νέα διάσταση στο επιθετικό μας παιχνίδι. Αυτό που ξεχωρίζει τόσο όσο το ταλέντο και η νοημοσύνη του ως παίκτης, είναι ο τρόπος που δούλεψε σκληρά καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του για να φτάσει εδώ που είναι σήμερα.

Το ταξίδι του, η νοοτροπία του και η φιλοδοξία του είναι ακριβώς όσα θέλουμε στην ομάδα μας, και μας αρέσει πόσο σημαντικό είναι γι’ αυτόν και την οικογένειά του να ενταχθεί στον σύλλογό μας. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας με τον Εζε σύντομα.»

Ο Εζε θα φορά τη φανέλα με τον αριθμό 10 και θα ενσωματωθεί με τους νέους του συμπαίκτες μετά τον αγώνα αυτού του Σαββατοκύριακου κόντρα στη Λιντς.

Όλοι στην Άρσεναλ καλωσορίζουν τον Εζε στον σύλλογο.