Τζουζέπε Μεάτσα: Ο «μπαλαδόρος» που έγινε θρύλος της Ιταλίας

Ανάμεσα σε ονόματα που ξεχωρίζουν στον ιταλικό ποδόσφαιρο, κανένα δεν λάμπει περισσότερο από εκείνο του Τζουζέπε Μεάτσα. Του ανθρώπου που άλλαξε τον τρόπο που έβλεπαν οι Ιταλοί το ποδόσφαιρο. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου

Ένας καλλιτέχνης της μπάλας, ένας πρωτοπόρος, ένας αληθινός μύθος. Αυτά είναι λίγα από τα προσωνυμία που μπορεί να δώσει κάποιος στον Μεάτσα. Έτσι και αλλιώς ο θρυλικός Ιταλός ήταν μια σπάνια μορφή.

Η άνοδος ενός φαινομένου

Γεννημένος στις 23/8 το 1910 στο Μιλάνο, ο Μεάτσα μεγάλωσε στους δρόμους της πόλης παίζοντας με αυτοσχέδιες μπάλες. Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο φάνηκε από μικρός, όμως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα γινόταν το μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς του. Στην Ίντερ ή Ambrosiana-Inter, όπως λεγόταν τότε, έκανε το ντεμπούτο του στα 17 του χρόνια, σκοράροντας αμέσως και βάζοντας το κοινό σε έναν καινούργιο κόσμο, γεμάτο φαντασία και επινοητικότητα.

Η ικανότητά του να σκοράρει με κάθε τρόπο, η τεχνική του, αλλά και το ακαταμάχητο στιλ του, τον μετέτρεψαν γρήγορα σε σταρ. Δεν ήταν μόνο ένας φορ. Ήταν ο παίκτης που έκανε τα πάντα. Δημιουργούσε, εκτελούσε, μάγευε.

Ο ήρωας της Ίντερ και της Ιταλίας

Με τη φανέλα της Ίντερ, ο Μεάτσα πέτυχε 284 γκολ σε 408 εμφανίσεις, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα (1930, 1938, 1940) και αφήνοντας πίσω του μια παρακαταθήκη που κανείς δεν μπόρεσε να σβήσει.

Όμως η δόξα του δεν περιορίστηκε στην Ιταλία. Ο Μεάτσα ήταν η ψυχή της Εθνικής Ιταλίας που κατέκτησε δύο συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα, το 1934 και το 1938. Με τη φανέλα της «σκουάντρα ατζούρα» έγραψε ιστορία, σημειώνοντας 33 γκολ σε 53 συμμετοχές και οδηγώντας μια ολόκληρη χώρα στις πρώτες μεγάλες ποδοσφαιρικές της δόξες.

Ο άνθρωπος πίσω από τον θρύλο

Ο Μεάτσα δεν ήταν ένας συνηθισμένος ποδοσφαιριστής. Ήταν φιγούρα larger than life. Κομψός, χαρισματικός, με φήμη μποέμ και λάτρης της καλής ζωής. Οι ιστορίες γύρω από το όνομά του, οι περιπέτειες, τα ανέκδοτα, συμπλήρωναν την εικόνα ενός πραγματικού μύθου, που ζούσε το παιχνίδι με πάθος, αλλά και τη ζωή με την ίδια ένταση.

Η κληρονομιά

Ο Τζουζέπε Μεάτσα έφυγε από τη ζωή το 1979, όμως το όνομά του ζει μέσα από τις ιστορίες και μέσα από τα γήπεδα της Ιταλίας και. Το Στάδιο του Μιλάνου, έδρα της Ίντερ και της Μίλαν, φέρει από το 1980 το όνομά του, Stadio Giuseppe Meazza, για να θυμίζει σε όλους τον άνθρωπο που σήκωσε το ιταλικό ποδόσφαιρο σε άλλη διάσταση.

Για τους παλιούς, ήταν ο πρώτος μεγάλος σούπερ σταρ του calcio. Για τους νεότερους, είναι ο θρύλος που έδωσε στην Ιταλία περηφάνια και ταυτότητα. Και για όλους, παραμένει το αιώνιο σύμβολο μιας εποχής όπου το ποδόσφαιρο παιζόταν με ψυχή, πάθος και ανυπέρβλητη κομψότητα.