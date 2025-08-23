Γκουαρντιόλα μετά την ήττα από την Τότεναμ: «Η εμφάνισή μας ήταν καλύτερη από το τελικό αποτέλεσμα»

O Πεπ Γκουαρντιόλα παραχώρησε δηλώσεις μετά την ήττα με 2-0 κόντρα στην Τότεναμ για την 2η αγωνιστική της Premier League και στάθηκε στην απόδοση της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Έχω την αίσθηση πως η εμφάνισή μας ήταν καλύτερη από το αποτέλεσμα. Μετά από το γκολ που πέτυχε η Τότεναμ στο φινάλε του πρώτου μέρους τα πράγματα έγιναν δύσκολα για εμάς.

Χρειαζόμασταν ένα γκολ και είχαμε ευκαιρίες με τον Χάλαντ και τον Τσερκί ενώ και στο τελευταίο τρίτο ήμασταν καλοί. Το αποτέλεσμα δεν είναι καλό αλλά θα μάθουμε από αυτό.

Για την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας: Θα δούμε. Έχουμε μία μακριά εβδομάδα, θα μιλήσουμε με τον σύλλογο, με τους παίκτες και τους ατζέντηδες και θα δούμε. Τώρα έχουμε να ξεκουραστούμε επτά ημέρες και να προετοιμαστούμε για το τελευταίο ματς πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες».