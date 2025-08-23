Το 'πε και το 'κανε ο Μεντιλίμπαρ: Με Πνευμονίδη βασικό ο Ολυμπιακός!

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού στην «πρεμιέρα» της νέας Stoiximan Super League κόντρα στον ASTERA AKTOR στο Φάληρο (20:00).

Οι Πειραιώτες ρίχνονται ξανά στην «μάχη» του πρωταθλήματος και για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League θα αντιμετωπίσουν στο άδειο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τους «μαχητικούς» Αρκάδες τους οποίους δεν κέρδισαν σε κανένα παιχνίδι πέρσι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστό τις επιλογές της αρχικής σύνθεσης του Ολυμπιακού κόντρα στον ASTERA AKTOR, λίγη ώρα (20:00) πριν την σέντρα της αναμέτρησης.

O Bασκος τεχνικός επέλεξε τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Κοστίνια, Ορτέγκα, Πιρόλα και Ρέτσο στην τετράδα της άμυνας.

Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Έσε και Γκαρθία, ενώ μπροστά τους σε ρόλο δημιουργού θα βρίσκεται ο Τσικίνιο.

Στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Ροντινέι και Πνευμονίδης, με τον τελευταίο να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα των Πειραιωτών, όπως είχε ήδη προαναγγείλει πριν μερικές ημέρες ο Μεντιλίμπαρ.

Στην κορυφή της επίθεσης του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ροντινέι, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο των Πειραιωτών βρίσκονται οι: Μπότης, Πασχαλάκης, Νασιμέντο, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Μπιανκόν, Λιατσικούρας, Γιαζίτσι, Μπρούνο, Σιπιόνι και Αγγελάκης.