Μέρλο: «Πρόταση 4.5 εκατ. δολαρίων συν μπόνους για το 80% των δικαιωμάτων του Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός» (pic)

Σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση ύψους 4.5 εκατ. δολαρίων, μαζί με μπόνους, ώστε να αποκτήσει το 80% των δικαιωμάτων του Βιθέντε Ταμπόρδα.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση ενός δημιουργικού χαφ και εκτός από τον Αζεντίν Ουναΐ, η περίπωση που εξετάζουν με μεγάλο ενδιαφέρον οι «πράσινοι» είναι αυτή του Βιθέντε Ταμπόρδα, που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς αλλά αγωνίζεται ως δανεικός στην Πλατένσε.

Το δύσκολο κομμάτι στην συγκεκριμένη μεταγραφή έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο δανεισμός του έχει διάρκεια μέχρι τον Δεκέμβριο κι έτσι για να υλοποιηθεί η μετακίνησή του στο «Τριφύλλι» θα πρέπει πρώτα να επιστρέψει στην Μπόκα, κάτι που απαιτεί συμφωνία των δύο αργεντίνικων ομάδων.

Σύμφωνα ωστόσο με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι «πράσινοι» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση που φτάνει τα 4.5 εκατ. δολάρια, μαζί με μπόνους, ώστε να αποκτήσουν το 80% των δικαιωμάτων του 24χρονου άσου, με την Μπόκα να εμφανίζεται ικανοποιημένη.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ήδη έχει αρχίσει η διαπραγμάτευση με την Πλατένσε, με τις δύο ομάδες να έχουν καλές σχέσεις και τον Παναθηναϊκό να περιμένει τις εξελίξεις.

Δείτε την ανάρτησή του:

🚨[EXCLUSIVO] Panathinaikos busca llevarse a Vicente Taborda e hizo una oferta de u$s 4.5M más bonos por el 80% del pase.

*️⃣Está a préstamo en Platense hasta fin de año y Boca ya negocia con el Calamar (hay buena relación entre clubes) para tratar de que la operación se haga. pic.twitter.com/OvrRV8zxVf — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 23, 2025

Το Who is Who

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Μπόκα Τζούνιορς, φτάνοντας σταδιακά μέχρι και την πρώτη ομάδα. Με την φανέλα της βέβαια έχει μετρήσει μόλις 17 συμμετοχές, έχοντας προλάβει πάντως να πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός Πρωταθλήματος.

Στην Πλατένσε παραχωρήθηκε για πρώτη φορά δανεικός την σεζόν 2022-23 και για δεύτερη από τον Σεπτέμβριο του 2024 μέχρι τον επόμενο Δεκέμβριο, μετρώντας συνολικά στα δύο του περάσματα 86 συμμετοχές με 11 γκολ και 4 ασίστ, αλλά και ένα ακόμα Πρωτάθλημα.

Δείτε τον εν δράσει: