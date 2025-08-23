Τόμας Φρανκ: Ο τρίτος προπονητής που «λύγισε» τον Πεπ στο Έτιχαντ

Η μεγάλη και άκρως εντυπωσιακή νίκη της Τότεναμ μέσα στο «Έτιχαντ» δεν είχε μόνο βαθμολογική και αγωνιστική σημασία.

Μετά το 0-2 της Τότεναμ, ο Τόμας Φρανκ έγινε μόλις ο τρίτος προπονητής που καταφέρνει να φύγει με διπλό απέναντι σε ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα στην έδρα της, ως τεχνικός δύο διαφορετικών συλλόγων.

Μέχρι τώρα, το προνόμιο αυτό είχαν μόνο δύο κορυφαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου:

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, που στο παρελθόν είχε καταφέρει να κερδίσει τον Γκουαρδιόλα εκτός έδρας τόσο με την Ίντερ όσο και με την Τότεναμ.

Ο Αντόνιο Κόντε, που επίσης είχε κατορθώσει να φύγει νικητής από το «σπίτι» του Καταλανού με διαφορετικές ομάδες.

Πλέον, σε αυτό το κλειστό κλαμπ μπήκε και ο Δανός τεχνικός της Τότεναμ, που στο πρόσφατο παρελθόν είχε «σοκάρει» τη Σίτι με την Μπρέντφορντ και τώρα το επανέλαβε με τα «σπιρούνια».

Η επιτυχία του Φρανκ δείχνει δύο πράγματα:

1. Την ικανότητά του να στήνει ομάδες με ξεκάθαρο πλάνο απέναντι σε ένα από τα πιο «τρομακτικά» project του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

2. Το πόσο δύσκολο είναι να κερδίσεις τον Πεπ μέσα στο σπίτι του, κάτι που ελάχιστοι έχουν καταφέρει στην τελευταία δεκαετία.