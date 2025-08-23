Άφαντος ο Χάαλαντ απέναντι στην Τότεναμ

Ο Νορβηγός «εκτελεστής» των «πολιτών» έζησε ένα κακό απόγευμα με τη φανέλα της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα.
Στα 90 λεπτά εναντίον της Τότεναμ, ο Χάαλαντ δεν κατάφερε να βρει ποτέ δίχτυα. Ούτε καν να απειλήσει ουσιαστικά. Τα στατιστικά του είναι ενδεικτικά άλλωστε.
0 γκολ
0 ασίστ
0 σουτ στον στόχο
1 ευκαιρία που δημιούργησε
1 μεγάλη χαμένη ευκαιρία
Για έναν ποδοσφαιριστή που έχει συνηθίσει να λύνει τα χέρια της Σίτι με την εκτελεστική του δεινότητα, αυτά τα νούμερα μοιάζουν «φτωχά» και προκαλούν ερωτηματικά.
Ο Γκουαρδιόλα στηρίχθηκε ξανά στη δύναμη και την κίνηση του Χάαλαντ στην περιοχή, όμως η άμυνα της Τότεναμ τον εγκλώβισε, κόβοντας κάθε γραμμή τροφοδότησης. Το αποτέλεσμα ήταν ένας φορ απομονωμένος, που περισσότερο πάλευε να βρει χώρο παρά να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να σκοράρει.