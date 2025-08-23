Άφαντος ο Χάαλαντ απέναντι στην Τότεναμ

Η Μάντσεστερ Σίτι έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι μετά από έναν ακόμη αγώνα με την Τότεναμ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της κριτικής.

Ο Νορβηγός «εκτελεστής» των «πολιτών» έζησε ένα κακό απόγευμα με τη φανέλα της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Στα 90 λεπτά εναντίον της Τότεναμ, ο Χάαλαντ δεν κατάφερε να βρει ποτέ δίχτυα. Ούτε καν να απειλήσει ουσιαστικά. Τα στατιστικά του είναι ενδεικτικά άλλωστε.

0 γκολ

0 ασίστ

0 σουτ στον στόχο

1 ευκαιρία που δημιούργησε

1 μεγάλη χαμένη ευκαιρία

Για έναν ποδοσφαιριστή που έχει συνηθίσει να λύνει τα χέρια της Σίτι με την εκτελεστική του δεινότητα, αυτά τα νούμερα μοιάζουν «φτωχά» και προκαλούν ερωτηματικά.

Ο Γκουαρδιόλα στηρίχθηκε ξανά στη δύναμη και την κίνηση του Χάαλαντ στην περιοχή, όμως η άμυνα της Τότεναμ τον εγκλώβισε, κόβοντας κάθε γραμμή τροφοδότησης. Το αποτέλεσμα ήταν ένας φορ απομονωμένος, που περισσότερο πάλευε να βρει χώρο παρά να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να σκοράρει.