Μίλαν - Μπόνιφεϊς: Στον «αέρα» η μεταγραφή μετά από πρόβλημα στα ιατρικά

Η Μίλαν βρέθηκε μια «ανάσα» από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βίκτορ Μπόνιφεϊς, όμως τα ιατρικά τεστ του Νιγηριανού επιθετικού έφεραν απρόσμενες εξελίξεις και έβαλαν την υπόθεση σε προσωρινή παύση.

Οι «Ροσονέρι» είχαν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία τόσο με την Μπάγερ Λεβερκούζεν όσο και με τον ίδιο τον παίκτη για τον δανεισμό του, με τον Μπόνιφεϊς να ταξιδεύει ήδη στο Μιλάνο προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal. Ωστόσο, κατά την ιατρική εξέταση εντοπίστηκε ένα ζήτημα στο γόνατό του, γεγονός που ανάγκασε τη Μίλαν να επανεξετάσει την κατάσταση.

Όπως αποκάλυψε ο Βέλγος ρεπόρτερ Σάσα Ταβολιέρι, οι γιατροί της ομάδας ενημέρωσαν τη διοίκηση για το πρόβλημα και πλέον η τελική απόφαση αναμένεται μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Παρά το απρόοπτο, δεν αποκλείεται οι «Ροσονέρι» να προχωρήσουν τελικά στην απόκτησή του, αν και ταυτόχρονα εξετάζουν και εναλλακτικές περιπτώσεις για την ενίσχυση της επίθεσης, με τον Κόνραντ Χάρντερ της Σπόρτινγκ να βρίσκεται στη λίστα.