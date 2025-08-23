«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Ιβάν Μασόν»

Τον δεξιό μπακ της Σεντ Ετιέν Ιβάν Μασόν με την ΑΕΚ συνδέουν στη Γαλλία...

Πιο συγκεκριμένα, το footmercato σημειώνει πως ο 26χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής με την Γουαδελούπη, «θα μπορούσε να ενταχθεί στην ΑΕΚ» ενώ προσθέτει παρακάτω ότι η μεταγραφή θα μπορούσε να γίνει χωρίς κάποιο οικονομικό κόστος για την Ένωση, με την Σεντ Ετιέν να βάζει μόνο κάποια μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης.

Οι Γάλλοι λοιπόν συνδέουν την ΑΕΚ με τον Ιβάν Μασόν όμως δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι με την συγκεκριμένη περίπτωση...

Για την ιστορία να αναφέρουμε πως ο Μασόν έχει συμβόλαιο με την Σεντ Ετιέν μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και πραγματοποίησε 10 συμμετοχές πέρυσι στη Ligue 1, ενώ το προηγούμενο διάστημα έφτασε κοντά στην Σερβέτ.