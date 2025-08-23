Asteras Aktor: Πέρσι έστησε... σόου για Σιδηρόπουλο στο ΟΑΚΑ, φέτος… αφωνία πριν το Καραϊσκάκη

Πέρσι έστησε ολόκληρο... σόου για τον ορισμό του Σιδηρόπουλου στο ΟΑΚΑ και τελικά πήρε το τρίποντο χάρη σε αυτόν. Φέτος, ο Asteras Aktor δεν έχει κανένα πρόβλημα να παίξει με τον ίδιο διαιτητή στο Καραϊσκάκη.

Ο Asteras Aktor ξεκινάει σήμερα τις υποχρεώσεις του στην Stoiximan Super League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Ολυμπιακό. Ένα δύσκολο παιχνίδι για τους Αρκάδες, με την διοργανώτρια αρχή να ορίζει στην συγκεκριμένη αναμέτρηση τον Τάσο Σιδηρόπουλο.

Έναν χρόνο πριν, η ομάδα της Τρίπολης αντιμετώπιζε στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, έχοντας και πάλι τον ίδιο διαιτητή. Τότε όμως έστησε ένα επικοινωνιακό σόου, εκφράζοντας ακόμα και την σκέψη να μην κατέβει η ομάδα στο γήπεδο!

Τελικά οι Αρκάδες αγωνίστηκαν, δίχως κανένας παίκτης να δώσει το χέρι του στον Σιδηρόπουλο πριν την έναρξη, με την στάση που κράτησε ο Asteras Aktor να... ανταμείβεται. Πώς; Μα φυσικά με το αντικανονικό γκολ που έκρινε το τελικό αποτέλεσμα και του έδωσε τρεις βαθμούς, μιας και ο Έλληνας διαιτητής δεν αντιλήφθηκε ότι υπήρχε διπλή παρατυπία!

Ο ίδιος ρέφερι πρωταγωνίστησε πέρσι και στο Παναιτωλικός - Ολυμπιακός, όταν έδωσε το πιο σκανδαλώδες πέναλτι της σεζόν για τους Πειραιώτες, δίχως κανένα ριπλέι να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει χέρι και μάλιστα σε αντικανονική θέση από τον αμυντικό των γηπεδούχων.

Σε κάθε περίπτωση, η εκ διαμέτρου αντίθετη στάση που κράτησαν οι Αρκάδες στις δύο αυτές πρεμιέρες τους, για τον ορισμό του ίδιου διαιτητή, δημιουργεί αρκετά ερωτηματικά...

Αλλά γιατί να χαλάμε τις καρδιές μας για τον Σιδηρόπουλο; Εξάλλου ο Asteras Aktor έφτιαξε ξανά τη σχέση του αυτό το καλοκαίρι με τον Ολυμπιακό πουλώντας ακριβά τον καλύτερο παίκτη των Ακαδημιών του, Κωνσταντίνο Αγγελάκη, ο οποίος βρίσκεται κιόλας στην «ερυθρόλευκη» αποστολή για την σημερινή αναμέτρηση.