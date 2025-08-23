Μία ακόμα απάτητη κορυφή για τον Κριστιάνο!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στο Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας και έφτασε σε ένα ακόμα μοναδικό ρεκόρ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ από το σημείο του πέναλτι στο Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στην Άλ-Άχλι και πλέον απέχει 60 γκολ από τα χίλια γκολ στην καριέρα του.

Cristiano Ronaldo scores his 100th goal for Al Nassr in the final 🐐





Ωστόσο, ο Πορτογάλος έφτασε και σε ένα ακόμα αδιανόητο ρεκόρ, αφού έφτασε τα 100 γκολ με την Αλ-Νασρ κάτι που συνιστά μοναδικό επίτευγμα.

Ο CR7 έγινε ο πρώτος παίκτης που πετυχαίνει τριψήφιο αριθμό τερμάτων με τέσσερις διαφορετικές ομάδες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους, Αλ-Νασρ), κάτι που δεν έχει πετύχει ουδείς άλλος στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

🚨 Cristiano Ronaldo becomes the ONLY player EVER to score 100 goals in 4 different countries and for his NT.

🚨 Cristiano Ronaldo now becomes the second-fastest player to score 100 goals for a Club. He is also the first one to achieve this milestone.

Ωστόσο, το ποδόσφαιρο έδειξε και το άλλο του πρόσωπο στον Πορτογάλο, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει τον πρώτο του εγχωριο τίτλο στην Σαουδική Αραβία, παρότι η ομάδα του βρισκόταν μπροστά στο σκορ ως το 89ο λεπτό!

Η Αλ-Άχλι ισοφάρισε σε 2-2 ένα λεπτό πριν το τέλος, πήγε τον τελικό στα πέναλτι και εκεί (παρότι ο Κριστιάνο ευστόχησε στην δική του εκτέλεση), με 5-4, κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν σε έναν εκπληκτικό τελικό!