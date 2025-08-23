Μία ακόμα απάτητη κορυφή για τον Κριστιάνο!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ από το σημείο του πέναλτι στο Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στην Άλ-Άχλι και πλέον απέχει 60 γκολ από τα χίλια γκολ στην καριέρα του.
Ωστόσο, ο Πορτογάλος έφτασε και σε ένα ακόμα αδιανόητο ρεκόρ, αφού έφτασε τα 100 γκολ με την Αλ-Νασρ κάτι που συνιστά μοναδικό επίτευγμα.
Ο CR7 έγινε ο πρώτος παίκτης που πετυχαίνει τριψήφιο αριθμό τερμάτων με τέσσερις διαφορετικές ομάδες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους, Αλ-Νασρ), κάτι που δεν έχει πετύχει ουδείς άλλος στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Ωστόσο, το ποδόσφαιρο έδειξε και το άλλο του πρόσωπο στον Πορτογάλο, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει τον πρώτο του εγχωριο τίτλο στην Σαουδική Αραβία, παρότι η ομάδα του βρισκόταν μπροστά στο σκορ ως το 89ο λεπτό!
Η Αλ-Άχλι ισοφάρισε σε 2-2 ένα λεπτό πριν το τέλος, πήγε τον τελικό στα πέναλτι και εκεί (παρότι ο Κριστιάνο ευστόχησε στην δική του εκτέλεση), με 5-4, κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν σε έναν εκπληκτικό τελικό!
🤖🇵🇹 Cristiano Ronaldo becomes the first player in history to score 100 goals for 4 different clubs and nation. ✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025
One more today in Super Cup final. 🇸🇦 pic.twitter.com/OpcNku4qtS