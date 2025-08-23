«Ενδιαφέρον από Βερόνα και Κρεμονέζε για Ντέσερς»

Συγκεκριμένα στη γειτονική χωρα σημειώνουν πως οι δυο ομάδες έχουν δειξει ενδιαφέρον για τον διεθνή Νιγηριανό σέντερ φορ χωρίς να έχουν κάνει επίσημη κρούση στην Ρέιντζερς.
Θυμίζουμε πως ο Ντέσερς παραμένει πάντα στόχος για την ΑΕΚ όσον αφορά την γραμμή κρούσης.
Για την ιστορία να αναφέρουμε πως η Νιγηριανός επιθετικός εντάχθηκε στην Ρέιντζερς από την Κρεμονέζε τη σεζόν 2022/23 και σκόραρε 13 γκολ πρωταθλήματος στην πρώτη του σεζόν στη Σκωτία. Πιθανόν γι' αυτό τον συνδέουν πλέον με την πρώην ομάδα του αλλά και την Βερόνα.