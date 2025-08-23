Επίσημη η επιστροφή του Κόντε στον ΠΑΣ Γιάννινα

«Ο killer επιστρέφει. Η ψυχή του ΠΑΣ ξαναφοράει τα γαλανόλευκα» αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας της Ηπείρου

Παίκτης του ΠΑΣ Γιάννινα είναι ξανά, και επίσημα, ο Πέδρο Κόντε.

Οι Ηπειρώτες ανακοίνωσαν τη δεύτερη επιστροφή του Ισπανού φορ στην ομάδα, τονίζοντας ότι ««Ο killer επιστρέφει. Η ψυχή του ΠΑΣ ξαναφοράει τα γαλανόλευκα».

Η τρίτη θητεία του 37χρονου φορ επικυρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 23/8 προκειμένου ο έμπειρος επιθετικός να βοηθήσει την ομάδα στη δύσκολη προσπάθεια που θα κάνει στη Σούπερ Λίγκα 2.

Την περασμένη σεζόν ο Κόντε αγωνίστηκε με τη φανέλα του Βόλου και είχε 32 συμμετοχές με τέσσερα γκολ. Τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα είχε φορέσει την περίοδο 2016-18 με 51 συμμετοχές και 17 γκολ και την τριετία 2021-24 όπου αγωνίστηκε 25 φορές σημειώνοντας 8 γκολ.