Τετραπλή μεταγραφική ενίσχυση για τη Λαμία

Η ομάδα του Απόστολου Παπανικολάου συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση.

Η Λαμία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Απόστολου Παπανικολάου στην τεχνική ηγεσία και τρέχει τη μεταγραφική της ενίσχυση ενόψει της συμμετοχής της στη Γ’ Εθνική.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου δεξιού μπακ, Θανάση Μαργαρίτη και τριών νεαρών: του 15χρονου μέσου, Αργύρη Κεραμίδα, του 18χρονου αμυντικού Νίκου Σιόλου, κα του 17χρονου αμυντικού Νίκος Σιόλου, και του 17χρονου αμυντικού Μιχάλη Σαρρή.

Οι ανακοινώσεις:

- «Ο ΠΑΣ Λαμία 1964 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Θανάση Μαργαρίτη. Ο Θανάσης ο οποίος είναι 28 χρονών (17/03/1997) και αγωνίζεται ως δεξί μπακ την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στον Αστέρα Σταυρού, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί ξανά στη Λαμία έχοντας επαγγελματικό συμβόλαιο, αλλά και σε Αταλάντη, Αστέρα Βλαχιώτη, Ολυμπιακό Βόλου, Αμβρυσσέα Διστόμου, Χανιά, Παναρκαδικό και στα τμήματα υποδομής του Αστέρα Τρίπολης, ενώ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Λαμίας.

Η οικογένεια της Λαμίας του εύχεται να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».

- «Ο ΠΑΣ Λαμία 1964 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του, στη Γ΄ Εθνική, με τον Ανάργυρο Κεραμίδα. Ο Ανάργυρος ο οποίος είναι 15 χρονών (27/02/2010) και αγωνίζεται ως μέσος προέρχεται από τα τμήματα υποδομών της Λαμίας καθώς την περασμένη χρονιά έπαιζε στην Κ15 της ομάδας μας στη Super League 1, ενώ έχει κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Λαμίας, επίσης βρισκόταν και στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού προπονητή για τις προπονήσεις της Εθνικής Προ-Παίδων Κ15.

Η οικογένεια της Λαμίας του εύχεται να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».

- «Ο ΠΑΣ Λαμία 1964 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του, στη Γ΄ Εθνική, με τον Νικόλαο Σιόλο. Ο Νικόλας ο οποίος είναι 18 χρονών (17/07/2007) και αγωνίζεται ως αμυντικός προέρχεται από τα τμήματα υποδομών της Λαμίας καθώς την περασμένη χρονιά έπαιζε στην Κ19 της ομάδας μας στη Super League 1 και την προηγούμενη στην Κ17, ενώ έχει ξεκινήσει την καριέρα του στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Λαμίας.

Η οικογένεια της Λαμίας του εύχεται να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».

- «Ο ΠΑΣ Λαμία 1964 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του, στη Γ΄ Εθνική, με τον Μιχάλη Σαρρή. Ο Μιχάλης ο οποίος είναι 17 χρονών (23/12/2008) και αγωνίζεται ως αμυντικός προέρχεται από τα τμήματα υποδομών της Λαμίας καθώς την περασμένη χρονιά έπαιζε στην Κ17 της ομάδας μας στη Super League 1 ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Ατρόμητο και ΑΕΚ.

Η οικογένεια της Λαμίας του εύχεται να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».