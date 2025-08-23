Μίλαν και Νάπολι θέλουν τον Ραμπιό

Ο 29χρονος μέσος αποτελεί παρελθόν από την Μαρσέιγ.

Ο Ραμπιό αποτελεί παρελθόν για τη Μαρσέιγ μετά το επεισόδιο που είχε με τον Ρο, στα αποδυτήρια της ομάδας μετά την πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής ωστόσο, απ’ ότι φαίνεται δεν θα μείνει χωρίς ομάδα με πιθανότερο προορισμό του την Ιταλία.

Η Μίλαν και τη Νάπολι να έχουν ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές για την περίπτωσή του, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

Η εμπειρία του Ραμπιό στη Serie A, όπου φόρεσε τη φανέλα της Γιουβέντους από το 2019 μέχρι το 2024 μετρώντας 157 συμμετοχές, 18 γκολ και 12 ασίστ, αποτελεί ισχυρό «χαρτί» για τις ομάδες που εξετάζουν την απόκτησή του.