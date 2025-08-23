Η Αλ Ιτιχάντ θέλει το «παιδί θαύμα» της Πόρτο Ροντρίγκο Μόρα

Η ρήτρα αποδέσμευσης του Πορτογάλου επιθετικού ανέρχεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Στο στόχαστρο της Αλ Ιτιχάντ φαίνεται ότι έχει μπει το wonderkit της Πόρτο Ροντρίγκο Μόρα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Φαμπρίσιο Ρομάνο, ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας έχει κάνεικ ήδη προσέγγιση στην πορτογαλική ομάδα.

«Η Αλ Ιτιχάντ έχει κάνει επίσημη προσέγγιση στην Πόρτο για να διαπραγματευτεί τον ταλαντούχο Πορτογάλο επιθετικό Ροντρίγκο Μόρα.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ανέφερε η Record, καθώς η τρέχουσα ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του Μόρα ανέρχεται σε 70 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται επίσης οι συνομιλίες με τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες» αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Ροντρίγκο Μόρα σε ηλικία 15 ετών, 8 μηνών και 10 ημερών, ήταν ο νεότερος επαγγελματίας πρωτοεμφανιζόμενος στην ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Στις 2 Ιουνίου 2023, υπέγραψε συμβόλαιο με την Πόρτο. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2023 ανακηρύχθηκε «Νέος αθλητής της χρονιάς». Έχει παίξει σε όλα τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων της Πορτογαλίας.