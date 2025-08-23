ΑΕΚ: Ενα νέο πρότζεκτ που πέφτει στα βαθιά και ΠΡΕΠΕΙ να… κολυμπήσει!

Δομικές αλλαγές, διοικητικά και αγωνιστικά, μια νέα ταυτότητα, ένας νέος προπονητής και ένα νέο στυλ ποδοσφαίρου συνθέτουν το σκηνικό μιας ΑΕΚ που εν μέσω όλων αυτών και ενώ βρίσκεται σε διαδικασία «χτισίματος» δεν έχει το περιθώριο να αποτύχει ξανά στην Ευρώπη και να επαναλάβει, μια καταστροφική χρονιά όπως η περσινή!

Τα πρώτα δείγματα γραφής στη μετά εποχή Ματίας Αλμέιδα, είναι ενθαρρυντικά. Μια ομάδα, που ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με έξι σερί ήττες στο πρωτάθλημα, έχει μείνει πέντε παιχνίδια αήττητη, έχει εξασφαλίσει δυο σερί προκρίσεις κάνοντας το χωρίς δικαίωμα λάθους κάτι που σημαίνει επιπλέον πίεση και βρίσκεται ένα βήμα πριν την επίτευξη του πρώτου βασικού της στόχου: Την παρουσία της, στη League Phase του UEFA Conference League.

ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

Είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο τον Μάρκο Νίκολιτς ότι μπόρεσε άμεσα πρώτα απ’ όλα να αλλάξει την ψυχολογία του οργανισμού, του γκρουπ, των ποδοσφαιριστών του και να να επαναφέρει την πίστη. Η ΑΕΚ, είναι σαφές πως πλέον πιστεύει στο πλάνο. Πιστεύει στο πρότζεκτ. Κι αυτό, περνάει και στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές.

Μέσα από όλη αυτή την προκριματική διαδικασία και τα επιτυχημένα αποτελέσματα, η ΑΕΚ έχει βοηθηθεί αφάνταστα στο να ξαναχτίσει τον χαρακτήρα της, το μέταλλο της και την αυτοπεποίθηση της, στοιχεία που είδαμε να βγαίνουν στις Βρυξέλλες. Όταν σε ένα ματς που έδειχνε να... ξεφεύγει, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε τον τροπο να το φέρει στα μέτρα του με σωστή διαχείρηση και εν τέλει, να πάρει αυτό που θέλει.

Προφανώς, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, η ΑΕΚ είναι υπό διαμόρφωση. Σχεδόν, σε φάση «μονταρίσματος» ακόμα. Έχει τα δυνατά της σημεία που έχουν να κάνουν κυρίως με την συμπεριφορά του γκρουπ μέσα στο γήπεδο που συνήθως έχει μια συνέπεια στο πλάνο και μια συμπαγή εικόνα, αλλά έχει και σημαντικές αδυναμίες. Και πράγματα που θα πρέπει να βελτιώσει. Κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό να συμβαίνει, με δεδομένο πως ο Μάρκο Νίκολιτς από τις ημέρες της προετοιμασίας κι όλας, είχε επιχειρήσει να θέσει τις βάσεις πάνω στα απολύτως βασικά. Πάνω σε πράγματα, που αν δεν τα έχεις δεν μπορεί να είσαι ανταγωνιστικός σε αυτό το επίπεδο….

Η δομή πλέον υπάρχει, το αγωνιστικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς είναι ξεκάθαρο και βασίζεται μέχρι τώρα πάνω σε δυο συστήματα τα οποία έχει δουλέψει (4-4-2 σε ρόμβο και 4-2-3-1) και τώρα έχει φτάσει η ώρα της εξέλιξης, της βελτίωσης και της επιπλέον ενίσχυσης.

Η ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ Η... ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Ο Σέρβος τεχνικός περιμένει όσο το δυνατόν πιο άμεσα τις δυο προσθήκες που έχει ζητήσει δηλαδή τον αμυντικό μέσο διαφοράς που θα έρθει να κουμπώσει στον ρόλο του deep lying playmaker και τον σέντερ-φορ που θα σχηματίσει το αχτύπητο δίδυμο με τον Λούκα Γιόβιτς. Δυο προσθήκες, που όντως έχουν καθυστερήσει. Κι αν για τον σέντερ φορ υπάρχουν… ελαφρυντικά λόγω της περίπλοκης υπόθεσης Σιριέλ Ντέσερς τον οποίο και έχει αποφασίσει να περιμένει όσο χρειαστεί, στην περίπτωση του εξαριού υπάρχει θέμα. Και καθυστέρηση...

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα μετά την αρνητική τροπή που πήρε η υπόθεση του Λούκα Μόρο προχώρησε άλλες περιπτώσεις και μάλιστα υπήρξαν δυο επιλογές που έπεσαν στο τραπέζι, προχώρησαν και η ΑΕΚ έφτασε κοντά στον έναν. Εν τέλει, η μεταγραφή δεν έγινε, η ευρωπαϊκή λίστα έκλεισε με μια άλλου… είδους μεταγραφή αυτή του Νίκλας Ελίασον που έκανε τη διαφορά στις Βρυξέλλες και πλέον η Ένωση στην ρεβάνς θα πάει με αυτούς που έχει διαθέσιμους. Είναι δεδομένο πως ο αμυντικός μέσος θα έρθει ενδεχομένως και σύντομα το θέμα είναι πως ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα τον έχει την Πέμπτη και με δεδομένο πως θα στερηθεί των υπηρεσιών των Μάνταλου-Περέιρα έχει να διαχειριστεί μια κατάσταση που δεν είναι απλή. Ο Σέρβος τεχνικός έχει δείξει όμως πως τη λύση τη βρίσκει. Και έχει τη διορατικότητα να διορθώνει τα πράγματα άμεσα. Ακόμα και στο ημίχρονο. Αλλά και στην εξέλιξη ενός αγώνα.

Για να επανέλθουμε στα μεταγραφικά πεπραγμένα και ανεξάρτητα από την υπόθεση του χάφ που όπως είπαμε έχει καθυστερήσει, η ΑΕΚ έχει πάρει μέχρι τώρα σχεδόν το μέγιστο από τις μεταγραφές της. Ο Ρέλβας έχει αποδειχτεί σταθερός και πολύτιμος έχοντας δέσει στο πλάι του Μουκουντί, ο Μαρίν ήδη αποτελεί βασικό γρανάζι του άξονα, ο Κουτέσα πήρε… μπρος μετά την γκολάρα επί του Άρη Λεμεσού και ο Γιόβιτς όντας στο… 50% και μπορεί και πιο κάτω μπήκε και καθάρισε τους Κύπριους δείχνοντας την εκτελεστική του δεινότητα. Μοναδικός που υστερεί μέχρι τώρα, ο Πενράις που δεν έχει εγκλιματιστεί αλλά είναι ένα παιδί με προοπτικές. Στην ΑΕΚ υπήρχαν και σημαντικές αποχωρήσεις όπως του Σιμάνσκι αλλά και η συμφωνία με τον Λαμέλα να λυθεί η συνεργασία μαζί του. Είναι πράγματι ένα καλοκαίρι σημαντικών αλλαγών και προσθαφαιρέσεων για την ΑΕΚ σε συνάρτηση και με τη νέα φιλοσοφία που έχει φέρει ο Μάρκο Νίκολιτς που όμως δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και είναι πιθανό πέραν του χάφ και του… Ντέσερς να υπάρξει και κάτι ακόμα…

Ανεξάρτητα με τις μεταγραφές πάντως και την ενίσχυση αυτός που μέχρι τώρα βάζει την σφραγίδα του στο πρότζεκτ είναι ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ο άνθρωπος κλειδί στο αγωνιστικό τμήμα. Εκείνος που εξ αρχής, μπόρεσε να περάσει μια δική του νοοτροπία και με την ικανότητα της μεταδοτικότητας που έχει να πείσει τους παίκτες του να τον ακολουθήσουν. Το alter ego του Νίκολιτς είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου από την Καταλονία, που μαζί δημιουργούν αυτό το πρότζεκτ. Η χημεία τους και η φιλική σχέση που έχουν παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή. Όλα τα παραπάνω βέβαια έρχεται να τα σφραγίσει η παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, που αποτελεί τον διοικητικό ηγέτη του Club, ο οποίος ήδη έχει προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις και είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί όταν του ζητηθεί κάτι από τους αρμόδιους.

Οι τρεις τους ουσιαστικά είναι αυτοί που κατευθύνουν το καράβι. Ο καθ’ ένας από το πόστο του. Με ξεκάθαρη πρόθεση να δημιουργήσουν κάτι φρέσκο, κάτι ανανεωμένο, κάτι από την αρχή. Με έμπειρα παιδιά αλλά και νεαρούς ποδοσφαιριστές στους οποίους η ΑΕΚ στοχεύει όπως για παράδειγμα ο άτυχος της προετοιμασίας Δημήτρης Καλοσκάμης ο οποίος είναι δεδομένο πως θα γυρίσει πιο δυνατός.

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο... ΜΑΝΤΑΛΟΣ

Σαφώς αυτοί που επιδρούν περισσότερο στα αποδυτήρια είναι οι πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές. Εν αρχή ην ο… Μάνταλος. Ο αρχηγός αυτής της ομάδας. Είτε φοράει είτε όχι το περιβραχιόνιο. Μια παρουσία μέσα στα αποδυτήρια καθοριστική για τις ισορροπίες και για τη διαχείριση προβλημάτων.

Μια παρουσία ακόμα πιο καθοριστική μέσα στο γήπεδο. Μαζί του κι άλλα έμπειρα παιδιά όπως ο Βίντα που έχει χάσει την θέση του βασικού όχι όμως και αυτόν τον ρόλο της καθοδήγησης, ο Μουκουντί που είναι πλέον ο ηγέτης στα μετόπισθεν, ο Περέιρα, ο Πινέδα, ο Γκατσίνοβιτς, ο Γιόβιτς. Η ΑΕΚ έχει παίκτες με υψηλές παραστάσεις, έχει παίκτες με ποιότητα και προσωπικότητα και αυτό θα της χρειαστεί στις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν…

Όπως προείπαμε, η ΑΕΚ βρίσκεται στη διαδικασία χτισίματος ενός πρότζεκτ αλλά παράλληλα δεν έχει το περιθώριο να αποτύχει ξανά στην Ευρώπη και να επαναλάβει, μια καταστροφική χρονιά όπως η περσινή! Το πρότζεκτ όμως φαίνεται εκτός από ελκυστικό προς τον κόσμο και αποδοτικό. Φαίνεται να δημιουργείται κάτι ορθό, κάτι ποδοσφαιρικά υγιές, σε στέραιες βάσεις και αυτό αρέσει στον κόσμο. Όπως στον κόσμο αρέσουν και οι μεταγραφές. Με τον γκολτζή Γιόβιτς για παράδειγμα να αποτελεί πόλο έλξης κάτι που το διαπιστώσαμε με το καλημέρα. Όπως πόλος έλξης θα είναι και ο χαφ διαφοράς που θα έρθει αλλά και ο Ντέσερς που θα αποτελέσει το κερασάκι στην τούρτα.

Το πιο βασικό όμως είναι η πίστη στο πρότζεκτ που δείχνουν όλοι στην ΑΕΚ. Από τον ιδιοκτήτη, τον διευθυντή ποδοσφαίρου, τον προπονητή, τους παίκτες, το επιτελείο μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Την οποία κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί όμως οφείλεις να δημιουργείς τις συνθήκες για να βαδίσεις προς αυτήν ή έστω να την πλησιάσεις.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΑΛΛΑ ΤΗ ΝΟΙΑΖΕΙ ΤΟ... ΤΩΡΑ!

Η ΑΕΚ βρίσκεται μια ανάσα από την επίτευξη του πρώτου της στόχου που είναι η παρουσία της στη League Phase του UEFA Conference League. Εχει έναν τελικό στο καμινι της Νέας Φιλαδέλφειας και όπως έδειξε και στο Βέλγιο αν ειναι σοβαρή μπορει να πετυχει αυτό που στην αρχή δεν έμοιαζε και τόσο βατό. Το 3/3 χωρίς περιθώριο λάθους για να μπει στους ομίλους. Αν το κάνει, ξεκινά την χρονιά με μια πολύ σημαντική επιτυχία. Και μετά με ηρεμία θα μπορέσει να χτίσει πάνω εκεί, να εξελιχθεί και να βελτιώσει τις αδυναμίες της. Αν όχι, κανείς δεν θα θυμάται τις δυο προκρίσεις, το αήττητο πέντε σερί αγώνων, την καλή εικόνα που παρουσίασε. Θα έχει αποτύχει στον πρώτο της στόχο. Το πρότζεκτ θα συνεχίσει όμως αν και θα έχει δεχτεί ένα ισχυρό χτύπημα.

Γι’ αυτό και ο Νίκολιτς μιλά μόνο για το αποτέλεσμα τούτη την ώρα. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα η χρονιά θα είναι μεγάλη. Η ΑΕΚ με δεδομένο πως ο ανταγωνισμός έχει ανέβει θα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά για να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει και να παλέψει για αυτό που είναι… αναγκασμένη από τη φύση της να κάνει. Να κυνηγά κάθε χρόνο το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Υπάρχει μακρύς δρόμος όμως για όλα αυτά. Η Ένωση βρίσκεται ακόμα στην αρχή. Έχει μπροστά την πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα την Κυριακή με τον Πανσερραϊκό και την Πέμπτη έναν τελικό με την Άντερλεχτ. Αυτά είναι τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς τούτη την ώρα για την ΑΕΚ!