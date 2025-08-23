Πανσερραϊκός: Αγιασμός για τη νέα χρονιά

Τον καθιερωμένο αγιασμό πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων πραγματοποίησε ο Πανσερραϊκός.

Ο Πάτερ Θωμάς, πιστός φίλαθλος του Πανσερραϊκού και παρών σε κάθε αγιασμό τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια (!), ήταν στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Ομόνοιας, για να δώσει την ευχή του και να ζητήσει από τους παίκτες να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να πετύχει η ομάδα νίκες και να πάρει την καλύτερη δυνατή θέση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, «στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Τάσος Καζίας μίλησε στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό τιμ, ευχήθηκε σε όλους μια σεζόν με υγεία και επιτυχίες και ζήτησε να δείξουν όλοι μαζί πνεύμα νικητή, πάθος, ψυχή και να παλέψουν για την ομάδα»

Ο Πανσερραϊκός στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αντιμετωπίζει αύριο Κυριακή 24/8, την ΑΕΚ στην OPAP Arena.