Παναιτωλικός: Μέχρι και ένα μήνα εκτός δράσης ο Μλάντεν

Ο άσος της ομάδας του Αγρινίου κουβαλάει τραυματισμό από την περσινή χρονιά.

Ο Σεμπάστιαν Μλάντεν θα δει από την τηλεόραση την αποψινή πρεμιέρα του Παναιτωλικού στη Σούπερ Λίγκα με τον Ατρόμητο.

Ο άσος της ομάδας του Αγρινίου έμεινε εκτός αποστολής και ο λόγος είναι ότι δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί από το περσινό πρωτάθλημα στους οπίσθιους μηριαίους.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το διάστημα που μπορεί να απουσιάσει ο Ρουμάνος αμυντικός μπορεί να φθάσει και τον έναν μήνα αφού έχει αποφασιστεί να ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα ώστε να επιστρέψει απόλυτα έτοιμος προς αποφυγή τυχόν υποτροπής.

Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής με τον Άρη στο "Κλεάνθης Βικελίδης" ενώ στη συνέχεια υπάρχει η διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και ακολουθούν οι αγώνες με Βόλο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.