Συμφωνία ανανέωσης με χορηγό η Κηφισιά

Η Κηφισιά ανανέωσε τη χορηγική της συνεργασία με την elite strom, που θα είναι ο μεγάλος της χορηγός αυτή τη σεζόν.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Κηφισιά, ανακοινώνει την διεύρυνση της χορηγικής συνεργασίας με την elite strom®️, η οποία θα αποτελεί το Μεγάλο Χορηγό της ομάδας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Μαζί πανηγυρίσαμε την επιστροφή μας στα σαλόνια της Super League, μαζί θα αγωνιστούμε για την καθιέρωσή μας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, μαζί θα συνεχίζουμε να ζωγραφίζουμε υπέροχες ποδοσφαιρικές αναμνήσεις ,στον καμβά μιας εταιρείας που αγκαλιάζει τις στιγμές, τις σκέψεις, τα πιο γλυκά, τρελά ή φιλόδοξα όνειρα μας και μαζί συνεχίζουμε να στοχεύουμε ψηλά.

Ακολουθούμε τη φιλοσοφία μιας εταιρείας που με χρόνια παρουσίας στον χώρο των προϊόντων ποιοτικού ύπνου, με συνεργασίες παγκόσμιου βεληνεκούς, με την αξεπέραστη τεχνογνωσία της, παραμένει μόνιμα σε ηγετική θέση στην αγορά.

Με αφορμή την συνέχιση της χορηγικής συνεργασίας των δύο πλευρών, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Κηφισιά, κ. Χρήστος Πρίτσας, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που για ακόμη μία χρονιά θα έχουμε στο πλευρό μας, έναν δυνατό συμπαίκτη, την elite strom®️. Μια μεγάλη εταιρεία, με τεράστια διαδρομή στον κλάδο της και ηγετική παρουσία στην αγορά. Μαζί έχουμε πετύχει πολλά και μαζί θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε ακόμη περισσότερα».