Το φαβορί και οι πιθανότητες των Big-4 για την κατάκτηση του πρωταθλήματος! (pic)

Το νέο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League εκκινεί σήμερα (23/8) και η γνωστή ιστοσελίδα ανάλυσης ποδοσφαίρου, «Football Meets Data», έδωσε τις δικές της προβλέψεις για την κατάκτηση του τίτλου.

Σέντρα σήμερα (23/8) στα γήπεδα της Stoiximan Super League μετά από αρκετούς μήνες αποχής και οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι της χώρας ετοιμάζονται για ακόμη μία συναρπαστική σεζόν με πολλές συγκινήσεις, λύπες αλλά και χαρές!

Οι τέσσερις διεκδικητές του τίτλου ετοιμάζονται να... ριχτούν στην «μάχη» της διεκδίκησης του πρωταθλήματος.

Η γνωστή ιστοσελίδα ανάλυσης ποδοσφαίρου, «Football Meets Data», έδωσε τις δικές της προβλέψεις για την κατάκτηση του τίτλου μέσα από πραγματικά δεδομένα και με την βοήθεια του AI που έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας τα τελευταία χρονιά.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση της στα social media, έδωσε τις πιθανότητες που θεωρεί ότι έχουν οι μεγάλες ομάδες της χώρας για την κατάκτηση της Stoiximan Super League 2025-26.

Ακλόνητο φαβορί για την υπεράσπιση του τίτλου με 76% (!) εμφανίζεται ο Ολυμπιακός, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 10%, η ΑΕΚ με 8% και ο Παναθηναϊκός με 6% πιθανότητες!

Στην πέμπτη θέση συναντάμε και τον Άρη με τις πιθανότητες του να εμφανίζονται ως απειροελάχιστες (0,4%).

Ραντεβού τον επόμενο Μάη για να μάθουμε αν τελικά η «Football Meets Data» έχει μαντέψει σωστά τον επόμενο πρωταθλητής Ελλάδας!