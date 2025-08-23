Επίσημο: Στην Όντατσε Τσερινιόλα ο Νταμπίζας

Η Όντατσε Τσερινιόλα ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Νάσου Νταμπίζα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Όπως σας είχαμε ήδη ενημερώσει, ο 21χρονος επιθετικός που αναδείχθηκε μέσα από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού είχε συμφωνήσει σε όλα με την ιταλική ομάδα, η οποία αγωνίζεται στην Serie C.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή επισημοποιήθηκε, με την Τσερινιόλα να ανακοινώνει την απόκτηση του πρώην «πράσινου» φορ για την επόμενη διετία, κάνοντας αναφορά και στα πεπραγμένα του με το «Τριφύλλι».

Η ανακοίνωση:

«Καλωσόρισες, Αθανάσιε!

Η S.S. Audace Cerignola S.r.l. ανακοινώνει την οριστική απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αθανάσιου Νταμπίζα, επιθετικού γεννημένου το 2004, από τον Παναθηναϊκό. Ο Νταμπίζας γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 2004 και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός, με ύψος 1,89 μ. Την περσινή σεζόν ήταν στην αποστολή της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού για τους αγώνες του Conference League και τα προκριματικά του Champions League. Στη Super League 2 κατέγραψε 25 συμμετοχές, ενώ στο πρωτάθλημα Κ19 της Super League είχε 70 εμφανίσεις και σημείωσε 31 γκολ. Έχει λάβει επίσης πολλαπλές κλήσεις στην Εθνική Ελπίδων (U21) της Ελλάδας.

Ο Νταμπίζας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Ο Πρόεδρος της ομάδας, Νικόλα Γκρίεκο, καλωσορίζει θερμά τον Αθανάσιο Νταμπίζα στην κιτρινομπλέ οικογένεια και του εύχεται καλή επιτυχία και πρόοδο με τη φανέλα της ομάδας. Forza Audace!».