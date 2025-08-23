Φήμες (23/8): «Τι τρέχει με Ορτέγκα – Λίστα για αντί-Ιωαννίδη»

Το ενδιαφέρον για Έσε, οι εξελίξεις με Ταμπόρδα, πώς θα τιμωρούνται οι κακές διαιτησίες. Άχαστες οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Τεράστιο ενδιαφέρον σε αυτό το φινάλε των μεταγραφών παρουσιάζουν και οι αποχωρήσεις που θα υπάρξουν από το ρόστερ. Είναι όλο και πιο έντονη η φημολογία πως ο Φρανσίσκο Ορτέγκα θα φέρει μεγάλη πρόταση και ίσως η παρουσία του ατζέντη του στην Αθήνα να σημαίνει κάτι. Στον Ολυμπιακό δεν είναι αρνητικοί να συζητήσουν μια καλή πρόταση για τον Ορτέγκα, αλλά δε περίπτωση που προκύψει πώλησή του είναι βέβαιο ότι θα γίνει και κίνηση για την απόκτηση αριστερού μπακ. Το θέμα του Ορτέγκα, πάντως, έχει μεγάλη σημασία για τον Ολυμπιακό, διότι σε περίπτωση που πωληθεί, τότε θα ανοίξει ακόμα μια θέση ξένου, αφού δεν είναι κάτοχος κοινοτικού διαβατηρίου. (ΦΩΣ)

*Συνεχίστηκαν και χθες τα δημοσιεύματα στην Ιταλία για πολύ σοβαρό ενδιαφέρον της Νάπολι για τον Σαντιάγκο Έσε. Πηγές επιμένουν πως με τον Αργεντινό θα υπάρξουν σοβαρές εξελίξεις εντός της εβδομάδας. Παραμένει, πάντως, παίκτης που είναι πυλώνας για το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. (ΦΩΣ)

*Με αφορμή την αποχώρηση του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου από τον Ολυμπιακό, αξίζει να σημειώσουμε ότι στον Ρέντη πιστεύουν πολύ τον Νίκο Μπότη. Έχει το σοβαρό μειονέκτημα ότι στη λίστα της ΟΥΕΦΑ πιάνει θέση ξένου, αλλά για τους Πειραιώτες είναι ένας πολύ σημαντικός γκολκίπερ. Στον Ρέντη θεωρούν ότι έχει όλα τα περιθώρια να εξελιχθεί και να φτάσει στο σημείο να είναι γίνει βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. (ΦΩΣ)

*Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη λίστα με τους υποψηφίους αντικαταστάτες του Ιωαννίδη εφόσον προκύψει πώληση στην Σπόρτινγκ και προφανώς θα τρέξει άμεσα για να καλύψει το κενό του Έλληνα φορ. (SPORTDAY)

*Ο Παναθηναϊκός διατηρεί τις επαφές του με την Αργεντινή για την υπόθεση του Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς και αγωνίζεται ως δανεικός στην Πλατένσε. Η περίπτωση του 24χρονου άσου, που ήταν ο κορυφαίος στο προηγούμενο Apertura, παραμένει σε πρώτο πλάνο για τους Πράσινους, όμως δεν αποτελεί τη μοναδική περίπτωση επιτελικού μέσου που εξετάζεται, διότι οι δυσκολίες δεν είναι λίγες και η μεταγραφική σεζόν στην Αργεντινή έχει κλείσει ως προς τις αγορές. (LIVE SPORT)

*Τι συμβαίνει όταν ένας διαιτητής κάνει λάθη ή επαναλαμβάνεται ως προς τα λάθη του; Οι κακές διαιτησίες θα οδηγούν διαιτητές στον… πάγκο για κάποιες αγωνιστικές. Θα τιμωρούνται δηλαδή. Πέρα από αυτό, σε τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρχει και κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον ρέφερι ή τους ρέφερι που θα έχουν το πρόβλημα (συν τη συμβολή mental coach). (ΩΡΑ)

