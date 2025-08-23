5.500 εισιτήρια «εξαφανίστηκαν» από τους φίλους του Ολυμπιακού για το Πανθεσσαλικό

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η προπώληση των εισιτήριων στους φίλους του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο Πανθεσσαλικό το Σάββατο (30/8, 19:00) κόντρα στον Βόλο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχουν στο πλευρό τους πάνω από 15.000 φίλους της ομάδας, οι οποίοι αναμένεται να «κοκκινίσουν» τις εξέδρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου του Βόλου.

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και πλέον περισσότεροι από 5.500 φίλαθλοι των Πειραιωτών έχουν προμηθευτεί τα «μαγικά χαρτάκια» για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται ελεύθερα σε όλους τους φιλάθλους και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.