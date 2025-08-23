«Ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Αλ Μουσράτι»

Τον αμυντικό μέσο της Μπεσίκτας Μοατασέμ Αλ Μουσράτι φέρεται να έχει βάλει στο στόχαστρο η ΑΕΚ.

Έναν αμυντικό χαφ που να μπορεί να υπηρετήσει το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς στον ρόμβο αναζητά η ΑΕΚ και στην Τουρκία την εμπλέκουν με την περίπτωση του Μοατασέμ Αλ Μουσράτι. Ο 29χρονος χαφ της Μπεσίκτας δεν υπολογίζεται από την ομάδα του και φέρεται να ενδιαφέρει εκτός από την Ένωση και την Εσπανιόλ.

Ο Πορτογάλος με καταγωγή από τη Λιβύη αγωνίστηκε πέρυσι δανεικός στη Μονακό, ενώ έχει παίξει ακόμα σε Μπράγκα, Ρίο Άβε και Γκιμαράες. Το συμβόλαιό του με τη Μπεσίκτας λήγει το 2027.

Είναι διεθνής με τη Λιβύη, μετρώντας 40 συμμετοχές και 2 γκολ.