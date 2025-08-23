Τζάλοβιτς: «Μεγάλη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ, αποκτήσαμε επιπλέον αυτοπεποίθηση»

Στον απόηχο της νίκης απέναντι στον ΠΑΟΚ με 1-0, ο προπονητής της Ριέκα, Ράντομιρ Τζάλοβιτς, μίλησε για το ερχόμενο παιχνίδι στο κροατικό πρωτάθλημα, τονίζοντας πως η ομάδα του απέκτησε αυτοπεποίθηση μετά την επικράτηση επί του Δικεφάλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι κόντρα στην Βαράζντιν: «Έχουμε έναν απαιτητικό αγώνα απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο, ειδικά μετά τη μεγάλη νίκη που είχαμε από τον ΠΑΟΚ. Η Βαράζντιν είναι μια ομάδα που έχει και αρχή και τέλος, η οποία έδειξε την ποιότητά της στο τελευταίο πρωτάθλημα, καθώς και σε προηγούμενους αγώνες».

Για την ετοιμότητα των παικτών του και τα συνεχόμενα παιχνίδια: «Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους παίκτες μας, ποιοι θα είναι έτοιμοι και ποιοι χρειάζονται ξεκούραση. Πρέπει να μπούμε δυνατοί και αφοσιωμένοι, επιθετικοί, να ασκήσουμε καλή πίεση και να πετύχουμε τη νίκη. Παίζουμε στην έδρα μας, μπροστά στους οπαδούς μας, αποκτήσαμε επιπλέον αυτοπεποίθηση μετά τον ΠΑΟΚ, οπότε στα φτερά εκείνου του αγώνα περιμένω να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε».