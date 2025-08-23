«Θα φτάσει τα 20 εκατ. για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Η διαφορά με τον Παναθηναϊκό»

Η Σπόρτινγκ ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση για τον Ιωαννίδη, μόλις πουλήσει τον Χάρντερ.

Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει επανέλθει δυναμικά ως βασικός μεταγραφικός στόχος της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, την ώρα που ο Κόνραντ Χάρντερ οδεύει προς τη Ρεν. Ο Ρουί Μπόργκες θέλει από… πέρυσι τον Έλληνα φορ και τώρα ανοίγει νέα ευκαιρία για να τον πάρει στους πρωταθλητές Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με την «A Bola», ωστόσο, τα «λιοντάρια» προτίθενται να καταθέσει πρόταση ύψους 20 εκατ. ευρώ για τον Ιωαννίδη, με τον παίκτη να μοιάζει θετικός στο ενδεχόμενο της μεταγραφής. Ο Παναθηναϊκός αξιώνει τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ, όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ, αλλά εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα γεφυρωθεί η διαφορά.

Εξελίξεις αναμένονται, αφενός μετά το παιχνίδι του Τριφυλλιού με την Σάμσουνσπορ, αφετέρου αφού οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Κόνραντ Χάρντερ στη Γαλλία.