Πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη ο Ζαφείρης: Ξεχωριστή διάκριση από το CIES (pic)

Λίγα 24ωρα πριν ο Χρήστος Ζαφείρης ταξιδέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, το CIES τον κατέταξε σε μια ξεχωριστή λίστα, διακρινόμενος για τις επιδόσεις του σε ασίστ.

Συγκεκριμένα, το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών συμπεριέλαβε τον Έλληνα μέσο μεταξύ των ποδοσφαιριστών κάτω των 23 ετών αναφορικά με τις ασίστ που οδηγούν σε σουτ ανά 90 λεπτά αγώνα, στα πρωταθλήματα της κεντρικής Ευρώπης.

Μάλιστα, κατέλαβε την τρίτη θέση της σχετικής λίστας, με τις μετρήσεις να δείχνουν πως πραγματοποιεί 1.42 ασίστ τέτοιου είδους ανά 90λεπτο.

Θυμίζεται πως ο Ζαφείρης αναμένεται την Δευτέρα (25/8) στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο του, που θα τον καθιστά ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους.