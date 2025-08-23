Δίπλα στον ΠΑΣ Γιάννινα η Πέγκυ Ζήνα: «Μου ήταν αδύνατον να μην στηρίξω την ομάδα της πόλης μου» (aud)

Στο πλευρό του ΠΑΣ Γιάννινα στέκεται εμπράκτως η Πέγκυ Ζήνα, με την δημοφιλή τραγουδίστρια να ενισχύει την προσπάθεια για την οικονομική επιβίωση της ομάδας, αγοράζοντας εισιτήριο διαρκείας.

Όπως δήλωσε η ίδια, πραγματοποίησε την συγκεκριμένη κίνηση μόλις ενημερώθηκε για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον σύλλογο των Ιωαννίνων προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα της πόλης από την οποία κατάγεται.

Μάλιστα, τόνισε πως δεν αντέχει την αδικία, παρακίνησε κάθε Γιαννιώτη να σταθεί δίπλα στην ομάδα, ενώ δεσμεύθηκε πως θα δώσει το παρών σε κάποιο εντός έδρας παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Super FM 104.3:

Για την ενασχόληση της με τον ΠΑΣ Γιάννινα και τη συμμετοχή της στην πανστρατιά για τη σωτηρία της ομάδας με την αγορά διαρκείας:

«Αν και είμαι καλλιτέχνης και πιστεύω ότι οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να ανήκουν ούτε σε ομάδες ούτε σε κόμματα, ωστόσο είμαι πάνω απ’ όλα φίλαθλος. Ως Γιαννιώτισσα, όταν έμαθα κάποια πολύ στενάχωρα πράγματα για τον ΠΑΣ Γιάννινα, μού ήταν αδύνατον να μην στηρίξω την ομάδα της πόλης που είναι η καταγωγή μου. Το είδα τελείως πατριωτικά και γι’ αυτό αγόρασα το διαρκείας, το έκανα με όλη μου την καρδιά.

Πάντα είμαι με τον καλύτερο, αλλά δεν αντέχω την αδικία. Αυτό που θα πάθαινε η ομάδα στο… παρά λίγο, θα ήταν άδικο. Έχω έναν ξάδερφο που με ενημερώνει συχνά για την ομάδα, είναι ο Μπάμπης Μητσιώνης, τον αγαπώ πολύ και μου είπε τι είχε συμβεί με τον ΠΑΣ Γιάννινα και αμέσως προσφέρθηκα να στηρίξω κι εγώ την ομάδα της πατρίδας μου».

Για το αν θα καταφέρει να έρθει στο γήπεδο εφόσον της το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις της:

«Βεβαίως θα έρθω και θα τα πούμε και από κοντά σε κάποια εκπομπή σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει από κάθε Γιαννιώτη η προσπάθεια. Είναι και πατριωτικό το θέμα. Η ομάδα έπρεπε να στηριχτεί με όλες μας τις δυνάμεις. Οι γνήσιοι Ηπειρώτες πρέπει να το κάνουν κατ’ εμέ.

Πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι για την ομάδα. Αυτές είναι μικρές κινήσεις που απλά δηλώνουμε την παρουσία μας. Δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ από πού κατάγεσαι και πρέπει να στηρίζεις τον τόπο σου. Το λέω και για τους συναδέλφους και για όλους τους Ηπειρώτες».