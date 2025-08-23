Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό προσβλέπει κέρδη άνω των τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων

Οικονομικά οφέλη άνω των τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένονται για το Μεξικό κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, σύμφωνα με όσα ανέφερε κατά την ομιλία του σε επιχειρηματίες στη Γουαδαλαχάρα ο επίτροπος της Μεξικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FMF), Μίκελ Αριόλα.

«Τρεις από τις σημαντικότερες πόλεις της χώρας - η Πόλη του Μεξικού, καθώς και οι Πολιτείες Νουέβο Λεόν και Χαλίσκο - θα αποτελέσουν βασικούς πρωταγωνιστές αυτού του μεγάλου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, φιλοξενώντας συνολικά 13 αγώνες», δήλωσε ο Αριόλα κατά την παρουσίασή του στους επιχειρηματίες.

«Πάνω από τρία δισεκατομμύρια δολάρια θα παραχθούν ως οικονομική δραστηριότητα» με αφορμή τη διοργάνωση, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της FMF που βασίζεται στην παρουσίαση.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά 235% τα έσοδα από ένα Σαββατοκύριακο του Πρωταθλήματος Formula 1 στο Μεξικό.

Κατά την περίοδο διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Μεξικό αναμένει 5,5 εκατομμύρια επιπλέον τουρίστες, αριθμός που αντιστοιχεί σε προβλεπόμενη αύξηση της τάξης του 44% στον αριθμό επισκεπτών σε σύγκριση με τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με την FMF.

Η ομοσπονδία διευκρίνισε ότι οι επενδύσεις στα τρία μεξικανικά στάδια που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ (Αζτέκα στην Πόλη του Μεξικού, Άκρον στη Γουαδαλαχάρα και BBVA στο Μοντερέι) ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια δολάρια.

Περίπου 24.000 θέσεις εργασίας προβλέπεται να δημιουργηθούν με αφορμή τη διοργάνωση του μεγάλου αθλητικού γεγονότος.