Ολυμπιακός: Προχωρά για τον δανεισμό του Αθόν

Η περίπτωση του Ιβάν Αθόν της Κόμο προκρίνεται για τη θέση του τρίτου επιθετικού στον Ολυμπιακό.

Έναν επιθετικό, πίσω από τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ, θέλει να αποκτήσει ο Ολυμπιακός και φαίνεται πως προβάδισμα έχει ο Ιβάν Αθόν της Κόμο. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν κοντά στην απόκτηση του Ταλίς από την Παλμέιρας, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός για τον νεαρό Βραζιλιάνο φορ και το γεγονός ότι δεν διαθέτει κοινοτικό διαβατήριο. Και επειδή οι θέσεις ξένων είναι λιγοστές και ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει την τελευταία για την απόκτηση στόπερ, έχει παγώσει την υπόθεσή του.

Ο Αθόν, που ανήκει στην Κόμο, αλλά δεν υπολογίζεται από τους Ιταλούς, αρέσει στον Μεντιλίμπαρ και θα μπορούσε να έρθει στους Πειραιώτες με τη μορφή δανεισμού. Η Κόμο τον απέκτησε τον περασμένο Μάρτιο από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, αλλά δεν έχει πάρει αγωνιστικά λεπτά. Ο 22χρονος φορ παραχωρείται δανεικός και ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει ήδη κάνει μια πρώτη κρούση.

